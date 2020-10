Neumünster : Feen, Trolle und Kunsthandwerk sind beim Herbstfest im Tierpark zu sehen

Der Tierpark an der Geerdtsstraße präsentiert am Wochenende ein buntes Programm. Karten gibt es nur an der Tageskasse.

Avatar_shz von hc

01. Oktober 2020, 10:40 Uhr

Der Tierpark an der Geerdtsstraße lädt am Sonnabend und Sonntag, 3. und 4.Oktober, zum Herbstfest ein. Jeweils von 10 bis 17 Uhr erwartet die großen und kleinen Besucher ein umfangreiches Programm , ohne dass dafür zusätzliche Kosten zum Tagesticket entstehen – und natürlich unter Berücksichtigung der Hygieneregeln.

An Corona angepasst

„Wir mussten wegen Corona einige Programmpunkte anpassen, sind uns jedoch sicher, dass wir dennoch für viele schöne Momente bei den Besuchern sorgen werden“, sagt Ilka Ladwig von Eventzauber Nord.

Zauberhafte Walking Acts wie Feen oder Trolle sind an verschiedenen Stellen im Park unterwegs. Auf der Bühne am Teich gibt es an beiden Tagen zum einen Bastelangebote für Kinder, zum anderen wird Mutter Erde die kleinen und großen Besucher mit Geschichten beglücken.

Neue Wege beim Basteln

„Beim Basteln gehen wir neue Wege und haben die Basteltüten entwickelt“, sagt Sven Reents von Bacos Events und erklärt: „Die Kinder bekommen eine Tüte mit einer Bastelidee, die auf der Bühne ohne Kontakt zu anderen umgesetzt werden kann“. Ein kleiner Spielparcours wird dieses Mal im Mufflonweg zu finden sein. Dieser wird zur Einbahnstraße umgewandelt – bei den Spielen wurde darauf geachtet, dass die Abstände der Akteure eingehalten werden können.

Pfadfinder sind dabei

Auch das beliebte Pfadfinderlager präsentiert sich mit ausgeklügeltem Hygienekonzept. In einer echten Jurte am Lagerfeuer des „Rings evangelischer Gemeindepfadfinder“ können Stockbrot zubereitet und erste Eindrücke vom Leben als Pfadfinder gesammelt werden. Neu im Programm ist ein Kunsthandwerkermarkt. Rund 20 Aussteller präsentieren ein buntes Sortiment, das von Holz- und Textilarbeiten bis zu Kleidung und vielem mehr reicht.

Führung zum Thema "Bedrohte Tiere"

Auch die beliebte Sonntagsführung wird ab 10.30 Uhr mit dem Thema „Bedrohte Tiere“ stattfinden. Um vorherige Anmeldung zur Führung wird gebeten.

Karten gibt es nur an der Tageskasse. Maximal 1000 Besucher dürfen sich gleichzeitig im Tierpark aufhalten.

„Auf der Facebook-Seite der Veranstaltung sowie des Tierparks werden wir aktuell informieren, wie viele Besucher wir jeweils noch einlassen können, falls die Mindestgrenze erreicht werden sollte“ erklärt Ladwig.