von Jens Bluhm

01. Juli 2019, 11:31 Uhr

Eigentlich begann der Tag allerbest: Hein hatte sich entschieden „antizyklisch“ zu handeln, an diesem heißen Sonnabend nicht wie alle anderen an den Strand zu fahren, sondern stattdessen in der Stadt endlich den lange aufgeschobenen Klamottenkauf in Angriff zu nehmen. Tatsächlich fand Hein in der erfrischend leeren Innenstadt schon bald die passende Hose und die Sweatshirts, die er suchte. Da blieb noch genügend Zeit, ein wenig zu stöbern. Erst als er sich auf den Heimweg machen wollte, fuhr ihm der Schreck in die Glieder: Wo sind meine Einkaufstaschen? Hein raste zurück und stieß im dritten Geschäft auf eine Fee an der Kasse: „Ich habe sie für Sie zurückgelegt!“, lächelte sie Hein fröhlich an.

Prima, dass jemand auch bei dieser Hitze einen kühlen Kopf behält und mitdenkt!

Guten Tag, bis morgen