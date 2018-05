FDP: Dazugewonnen, aber mehr erhofft

von Jens Bluhm

06. Mai 2018, 21:07 Uhr

Als die Wahllokale in der Stadt schließen, ist die Stimmung vor dem Bar-Café Jollie noch bestens. Ein gutes Dutzend treuer FDP-Gänger sitzt an den Tischen in der Abendsonne und nippt an Kaffee oder Weinschorle: „Wenn die FDP über 7 Prozent kommt, gibt der Vorstand eine Runde Sekt aus“, schlägt Ex-Ratsherrin Marianne Lingelbach vor – und nicht Wenige halten durchaus für denkbar, dass es am Abend noch Prickelwasser geben könnte. Nur Parteichef Dr. Wolfgang Stein dämpft die Euphorie: „Warten wir mal ab!“

Tatsächlich lassen die die schlechten Nachrichten nicht lange auf sich warten, wenn sie auch nicht allein die FDP betreffen: „Neun Wahlbezirke sind ausgezählt, die NPD liegt bei 6,3 Prozent“, verkündet Florian Meyer, der als Jungliberaler in Tungendorf antritt, und sofort versammeln sich die Liberalen um sein Smartphone, als müssten sie es erst sehen, um es glauben zu können.

Als Wolfgang Stein und Ratsherr Reinhard Ruge schließlich ins Rathaus eilen, müssen sie noch mehr maue Nachrichten verkraften: Um die 5 Prozent weisen die Wahlbezirke im Schnitt für die Liberalen aus. Das ist zwar deutlich mehr als 2013 – damals kam die FDP auf 4,2 Prozent – , aber auch weniger als viele Liberale erhofft hatten. Immerhin schreibt sich die FDP zu, den wirtschaftlichen Aufschwung der Stadt und die Haushaltskonsolidierung mitgetragen zu haben.

5,9 Prozent bleibt für die FDP am Schluss stehen: Neben FDP-Urgestein Ruge (seit 2008 im Rat) wird auch der stellvertretende Kreischef Peter Janetzky ins Ratshaus einziehen. Kreischef Dr. Wolfgang Stein verfehlt dagegen den Einzug in den Rat – trotz beachtlicher 9,7 Prozent im Wahlkreis 12 (Gadeland).