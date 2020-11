Neumünster : Fast jedes dritte Fahrrad von Grundschülern war nicht sicher

Die Polizei kontrollierte an der Grundschule in Wittorf. An vielen Fahrrädern fehlten die Reflektoren.

von Hannes Harding

24. November 2020, 15:49 Uhr

Dienstag zwischen 7.45 Uhr und 10 Uhr kontrollierten die Beamten der Polizeistation Südost in Neumünster die Fahrräder der Schüler der Grundschule Wittorf an der Lindenstraße auf ihre Verkehrssicherheit. Im Fokus lag die Beleuchtung am Fahrrad.

Insgesamt überprüften die Beamten 54 Fahrräder. Dabei gab es laut Mitteilung bei 16 Fahrrädern Beanstandungen, hauptsächlich wurden die fehlenden Front- und Rückreflektoren bemängelt. Der Appell der Polizei: Kontrollieren Sie die Beleuchtung. Auch passive Sicherheit, zum Beispiel helle oder reflektierende Kleidung, sorgt für mehr Sicherheit Ihrer Kinder.