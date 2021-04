Gefahr auf der A7 : Fast jeder zweite Lkw-Fahrer fährt zu dicht auf

Der ACE überprüft den Verkehr auf der Autobahn bei Neumünster. 41 Prozent der Lkw-Fahrer fielen dabei durch.

von Dörte Moritzen

01. April 2021, 10:00 Uhr

Die Zahlen sind erschreckend: Am Dienstag prüfte der Auto Club Europa (ACE) Kreis Kiel/Neumünster von der Autobahnbrücke Prehnsfelder Weg in Neumünster aus die Abstände der Lastwagen auf der Autobahn 7. Dabei wurden von den Verkehrsexperten zahlreiche Verstöße festgestellt.

Mit der Aktion, die auch in anderen Kreisen stattfand, wollte der Club auf das Risiko potenziell schwerer Unfälle durch die Unterschreitung des gültigen Mindestabstandes bei Lastwagen aufmerksam machen. Immerhin ist genau das der Hauptgrund für zahlreiche besonders schwere Unfälle mit Lkw-Beteiligung.

Für ihre Untersuchung trafen sich Günter Hagemann, Kreis-Vorsitzender für Kiel/Neumünster, und der ACE-Regionalbeauftragte Rüdiger Rohlf auf der Autobahnbrücke Prehnsfelder Weg. Von dort hatten sie den unten durchrollenden Verkehr bestens im Blick.

„Lkw müssen bei Geschwindigkeiten über 50 Stundenkilometer immer einen Mindestabstand von 50 Metern einhalten. Orientieren kann man sich an den Leitpfosten am Straßenrand. Diese stehen in der Regel im Abstand von 50 Metern am Rand der Autobahn“, erläuterte Rohlf ihr Vorgehen. Nach zwei Stunden Prüfzeit hatten die Experten 217 Verstöße gegen den vorgeschriebenen Mindestabstand durch Lastwagen festgestellt. 312 Laster hielten hingegen den nötigen Abstand von mindestens 50 Metern ein. Damit haben sich 41 Prozent der gezählten Lkw nicht an den Mindest-Abstand von 50 Metern gehalten.

Hagemann appellierte deshalb an alle Verkehrsteilnehmer, die Abstände unbedingt einzuhalten, um so die Verkehrssicherheit auf den Autobahnen und Landstraßen zu erhöhen.