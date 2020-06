800–Jahr-Feier : Fast hätte Wattenbek sein Jubiläum verpasst

Mit einer Geschichtensammlung und einem Findling soll an die erste Erwähnung der Gemeinde gedacht werden.

15. Juni 2020, 08:15 Uhr

Normalerweise ist eine 800-Jahrfeier einer Gemeinde das Top-Ereignis des Jahres und wird entsprechend gefeiert. In Wattenbek hätte man das beinahe verpasst, jetzt sorgt Volker Heidemann für eine Geschichtensammlung. Und es soll ein Findling aufgestellt werden.

Seit 2006 ist es in Wattenbek bekannt, dass die Gemeinde im Jahre 1220 das erste Mal urkundlich erwähnt wurde. Die Originalurkunde ging zwar verloren, aber es existiert eine Abschrift aus dem 16. Jahrhundert. Mit dieser Urkunde bestätigte Albrecht, Graf von Orlamünde und Holstein, dem Kloster Neumünster und dem Grafen Adolf von Holsteins die Schenkung aus dem Jahre 1206 und seine weiteren Verleihungen aus den Jahren 1210 und 1215 zu Ascheberg, Korau, Brügge und Eiderstede. Unter den 28 Zeugen waren erstmals erwähnt Ritter Thietbernus de Wakenbeke und auch Ritter Hertherus de Smalenstide.

Dass die Gemeinde Wattenbek gerade mittendrin ist, einen wichtigen Termin zu verschlafen, ist Volker Heidemann, Kunsterzieher, Bildhauer und Hobbyhistoriker, vor wenigen Wochen aufgefallen.

Während man im wenigen Kilometer entfernten Schmalstede schon mitten in den Jubiläumsvorbereitungen steckte, brannte in Wattenbek die Frage auf: Was machen wir jetzt? In Schmalstede hat man sich für eine erweiterte Gemeindechronik entschieden und sucht mittlerweile für die Feier coronabedingt einen Ersatztermin.

In Wattenbek wird es neben einem Findling mit den beiden eingravierten Jahreszahlen 1220 - 2020 eine 24-seitige Din-A 4-Broschüre mit bemerkenswerten Geschichten aus den vergangenen 800 Jahren geben. Diese Broschüre wird unter der Federführung von Bürgermeister Oliver Kruse, Reiner Heyse, Joachim Dietrichs und Volker Heidemann erstellt und an alle Haushalte verteilt werden.

Die neue Entdeckung von Volker Heidemann aus der Zeit der Hexenverfolgung wird in dieser Broschüre auch zu finden sein. Im Jahre 1638, mitten im Dreißig-jährigen Krieg (1618 - 1648) fand in Wattenbek die vermutlich erste Bürgerinitiative statt. In diesem Jahr forderten sämtliche Eingesessenen mit einer Eingabe die Folterung von Anneke Drebes aus Wattenbek bei Bordesholm, um herauszufinden, ob sie eine Hexe ist oder nicht. Anneke Drebes überlebte zwei Folterungen.