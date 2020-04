Coronakrise : Fast alle Geschäfte in Neumünster bleiben sonntags zu

Von 11 bis 17 Uhr dürfen bestimmte Läden am Sonntag geöffnet haben - in Neumünster macht davon so gut wie niemand Gebrauch.

03. April 2020, 15:00 Uhr

Sie könnten, wenn sie wollten, doch zumindest der überwiegende Teil will nicht. Sonntags von 11 bis 17 Uhr dürften laut Allgemeinverfügung der Stadt „der Einzelhandel für Lebens- und Futtermittel, Wochenmärkte, Getränkemärkte, Sanitätshäuser, Drogerien, Poststellen sowie Bau-, Gartenbau- und Tierbedarfsmärkte“ geöffnet sein.

In Neumünster macht davon aber nach Courier-Umfrage so gut wie niemand Gebrauch. „Die Mitarbeiter brauchen gerade in dieser Zeit mal einen freien Tag in der Woche für Ruhe und die Familie“, begründet Gerd Grümmer, Chef des Einzelhandelsverbands in der Stadt und Inhaber mehrerer Edeka-Märkte, warum er und viele Kollegen die Türen nicht für Kunden aufmachen. Das gelte besonders, weil nun „das umsatzstarke Ostergeschäft“ anstehe, sagt er.

Stadtsprecher Stephan Beitz macht darauf aufmerksam, dass seit einer Änderung der Allgemeinverfügung vor wenigen Tagen auch alle Apotheken die Möglichkeit haben, an allen Sonn- und Feiertagen zu öffnen. „Für Apotheken und außerdem für Tankstellen ist somit die Öffnung Karfreitag, Ostersonntag und Ostermontag gestattet“, sagt er.

Der Trend gehe aber eher dahin, die Öffnungszeiten zu verkürzen, um unabhängig voneinander arbeitende Teams zu schaffen, erklärt Apotheker Lars Peter Wall, Inhaber der Mühlen-Apotheken in der Stadt. „Wir bauen zudem unseren Online-Liefer- und Bestellservice weiter aus und bringen die Sachen gegen Abbuchung kontaktlos nach Hause“, so Wall.

Die großen Tankstellen in Neumünster sind in der Regel ohnehin an Sonntagen und Feiertagen geöffnet. Auch hier ergeben sich somit so gut wie gar keine Änderungen.