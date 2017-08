Neumünster-Geschichte : Fast 100 Jahre wurde an der Klosterstraße gebadet

vergrößern 1 von 4 Foto: Walter Erben/Sammlung: M. Krebs 1 von 4







Die Geschichte des Klosterbades reicht bis in das Jahr 1910 zurück, als die erste städtische Wannen-Badeanstalt ihre Tore öffnete. 1937 erhielt das Bad an der Klosterstraße seine 25-Meter-Bahn.

Im Krieg schwer zerstört, wurde das „Stadtbad“ 1952 wieder aufgebaut. Generationen von Neumünsteranern lernten hier schwimmen. Doch das Bad kam in die Jahre und musste sich mit dem moderneren Bad am Stadtwald messen. Als der Stadt das Geld ausging, beschloss die Ratsversammlung im März 1993 im so genannten BSL-Sparpaket, das Stadtbad zu verkaufen oder zu schließen. Es wurde dann 1994 tatsächlich verkauft, in „Klosterbad“ umbenannt und noch einige Jahre betrieben.

2006 musste das Bad schließen. 2011 wurde halbherzig mit dem Abriss begonnen; dann standen die Ruinen noch jahrelang herum und waren ein gefährlicher Abenteuerspielplatz. Mittlerweile ist die Ruine aber verschwunden. Die Lindhorst-Gruppe aus Winsen an der Aller, die das Grundstück im vergangenen Jahr gekauft hat, baut dort ein Alten- und Pflegeheim und bis zu 35 Wohnungen.





von Thorsten Geil

erstellt am 15.Aug.2017 | 09:30 Uhr