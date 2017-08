Reaktion : Fassungslosigkeit über die Zerstörung am See

vergrößern 1 von 2 Foto: Vaquette 1 von 2

Neumünster | Der städtische Beauftragte für Menschen mit Behinderung, Hartmut Florian, konnte es nicht glauben, als er am Donnerstag die Zeitung aufschlug und den Bericht über das verwüstete Toilettenhäuschen am Einfelder See sah. „Das habe ich mit großer Fassungslosigkeit und Empörungzur Kenntnis genommen“, teilte Florian gestern mit.

Das Haus war gerade erst mit erheblichem Kostenaufwand renoviert und um ein dort dringend genötigtes Behinderten-WC erweitert worden. Nun wurde es nach wenigen Tagen durch Vandalen verwüstet. „Ich frage mich wirklich ratlos, was in den Köpfen dieser Leute vor sich ging und welche Befriedigung sie bei ihren sinnlosen Malereien, Beschriftungen und Beschädigungen empfanden“, so Florian.

Für den Behindertenbeauftragten war das ein krimineller Akt, der den juristischen Tatbestand der Sachbeschädigung erfüllt und „für den die Täter sich hoffentlich öffentlich- und privatrechtlich verantworten müssen“. Und natürlich stelle sich ihm auch die Frage, was wohl bei den beiden anderen Toilettenanlagen passieren wird, die noch hergerichtet werden sollen.

von Thorsten Geil

erstellt am 19.Aug.2017 | 10:00 Uhr