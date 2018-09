Neumünster : Familie Brinkmann bekommt einen neuen Boden

Bei einem Benefizturnier der SiN-Kooperation kamen mehr als 8400 Euro zusammen.

von Michael Kierstein

06. September 2018, 12:35 Uhr

Neumünster | Es war die pure Freude, die aus dem Gesicht von Anke Brinkmann strahlte. Zugunsten ihrer Tochter Nicole hatte die SiN-Kooperation, bestehend aus Blau-Weiß Wittorf, SC Gut Heil, TSV Gadeland und dem Sportstudio Body & Soul, ein Benefizturnier am 30. Juni veranstaltet. Bei diesem Turnier kamen 8427 Euro zusammen, die nun feierlich an die Familie übergeben werden konnten.

Die 17-jährige Nicole Brinkmann ist mehrfach behindert. Sie ist sprachlich gehandicapt und benötigt rund um die Uhr Betreuung. Zudem hat das Mädchen eine Dysfunktion der Nervenbahnen im Gehirn, die zu Krämpfen in Armen und Beinen führt. Außerdem leidet sie an einer Versteifung der Wirbelsäule, Gewebeschwund im Kleinhirn und sitzt im Rollstuhl.

Vor kurzem zog die Familie deshalb in eine barrierefreie Wohnung. „Wir wollen noch Laminat verlegen, damit Nicole überall hinfahren kann“, sagt Anke Brinkmann.

Außerdem darf die 17-Jährige in der Woche vor Ostern im nächsten Jahr den Kupferhof bei Hamburg besuchen. Hier wird sie Tag und Nacht betreut und versorgt, sodass auch Mutter Anke mal eine Woche nur für sich hat. „Darauf freuen wir beide uns schon sehr“, sagt sie.

Beim Benefizturnier traten elf Mannschaften im Volleyball und 15 Fußballteams an, um sich miteinander zu messen. Alle zahlten ein Nenngeld, das vollständig an die Familie ging. Auch der Erlös aus der Verpflegung kam der Familie zugute. „Mit so viel habe ich nie gerechnet. Ich kann nur Danke sagen“, sagt Anke Brinkmann.