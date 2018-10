Bordesholm : Falscher Polizist ruft ältere Leute an

Sechs Anzeigen gingen bei der Polizei ein.

von Susanne Otto

12. Oktober 2018, 16:49 Uhr

Der Polizei in Bordesholm liegen insgesamt sechs Anzeigen wegen Betruges vor. In allen Fällen gaben sich Männer als Polizisten aus, obwohl sie gar keine sind und meldeten sich telefonisch bei ihren Opfern.

Am Donnerstag gegen 22 Uhr riefen bislang unbekannte Männer bei vorwiegend älteren Bordesholmern an und gaben sich als Polizeibeamte aus. Sie tischten den Angerufenen folgende Gesichte auf: Angeblich sei Einbruchwerkzeug gefunden worden und eine Liste mit Adressen. Zur Sicherheit sollten die Senioren Auskunft zu vorhandenem Schmuck und Tresoren machen.

Zum Glück fiel keiner der Bordesholmer auf die erfundene Geschichte rein: Alle Damen und Herren erkannten die Masche, beendeten die Gespräche und wandten sich dann an die echte Polizei.

Die Polizei rät, sich auf keinen Fall unter Druck setzen zu lassen. Man sollte auf keinen Fall am Telefon über die persönlichen Verhältnisse sprechen und niemals Geld oder Wertgegenstände übergeben. Die Polizei rät, sich in so einem Fall an eine Person des Vertrauens zu wenden.

Wenn man solche Anrufe bekommt, bittet die Polizei außerdem eindringlich: „Rufen Sie unter 110 die echte Polizei! Nutzen Sie nicht die Rückruftaste!“ Denn die Täter manipulieren ihre Nummer – bei dem Opfer ist die 110 im Display zu sehen. Doch die Polizei ruft nicht von der 110 an.