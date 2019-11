Amtsgericht Neumünster : Falscher Polizist aus Neumünster verurteilt

Jugendschöffengericht brummt 19-jährigen Trickbetrüger einJahr Haft auf Bewährung auf.

von Jens Bluhm

13. November 2019, 15:29 Uhr

Neumünster | Die Masche ist mies – aber erfolgreich: Allein 2018 haben falsche Polizisten überwiegend ältere Menschen im Lande um rund 1,5 Millionen Euro gebracht. Das Schlimme: Die Täter lassen ihre Opfer zumeist mit massiven Ängsten zurück und untergraben dazu das allgemeine Vertrauen in die Polizei: Viele Opfer mögen aus Angst, den Gaunern erneut aufzusitzen, oft auch echte Polizisten nicht mehr in ihre Wohnung lassen, warnen Experten.

Das Jugendschöffengericht Neumünster verurteilte jetzt einen 19-jährigen Neumünsteraner, der sich im Frühjahr von einer bundesweit aktiven Bande als Mithelfer anwerben ließ, zu einem Jahr Jugendstrafe, .

Nach den Ermittlungen der Polizei rief die Bande gezielt Senioren aus dem Ausland an und gab sich als Kriminalpolizei aus, um sie vor einem angeblich bevorstehenden Einbruch zu warnen: Man werde einen Mitarbeiter vorbeischicken, um mögliche Einbruchsbeute „sicherzustellen“. Aufgabe des Neumünsteraners war es dann, als „Kripomann“ bei den Rentnern aufzutreten und Wertsachen einzusammeln.

Vor den Richtern gab der 19-jährige Bürokaufmann zunächst das Unschuldslamm: Er sei nur als Helfer unterwegs gewesen, der für kleines Geld Wertsachen und Bargeld abholen sollte, von dem betrügerischen Hintergrund habe er nichts gewusst, versicherte er.

Erst als die Richterin ihn mit Mittschnitten der Telefonate zwischen ihm und seinen (inzwischen verurteilten) Auftraggebern konfrontierte, besann er sich eines Besseren und räumte seine Mitschuld ein.

Über Monate hatte eine speziell auf falsche Polizisten angesetzte Ermittlungsgruppe der Kripo den Neumünsteraner im Visier. In den Mittschnitten hatten die Anleiter des Neumünsteraners ihrem Helfer vor Ort nicht nur Tipps gegeben, wie er sich in der Wohnung seiner Opfer verhalten sollte: „forsch auftreten“, „nochmal nach Wertgegenständen fragen, die Einbrechern in die Hände fallen könnten“.

In einem Fall wurde auch ausführlich über die nur knapp entgangene Beute geplaudert, die der Neumünsteraner bei einer halsbrecherischen Flucht aus der Wohnung einer Wiesbadener Seniorin zurücklassen musste: „Das waren Gold- und Olympia-Münzen aus allen Zeiten . . . Die Alte hat ihr ganzes Leben gesammelt!“

Nur weil die vorzeitig heimgekehrte Tochter der Seniorin das Treffen mit dem „Kripo-Mitarbeiter“ gestört hatte, blieb die mehrere 100.000 Euro teure Münzsammlung im Besitz der gutgläubigen Seniorin, die sich bis heute für ihre Leichtgläubigkeit schämt, wie ein Mitarbeiter der Gerichtshilfe in Wiesbaden festhielt.

Das späte Einlenken des Angeklagten honorierte das Jugendgericht nur noch bedingt: „Sie haben mehr Mitleid mit sich selbst als mit Ihren Opfern “, sagte die Vorsitzende Richterin. Um auf den Angeklagten einzuwirken, komme daher nur eine Jugendstrafe in Betracht.

Das Gericht verurteilte den 19-Jährigen wegen gemeinschaftlichen und gewerbsmäßigen Betrugs zu einem Jahr Gefängnis – setzte die Strafe aber zur Bewährung aus. Ein mitangeklagter Mann (51) aus dem Umland, der den Neumünsteraner auf den Betrugs-Touren als Fahrer begleitet hatte, erhielt nach Erwachsenenrecht eine Bewährungsstrafe von einem Jahr und vier Monaten.