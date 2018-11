Fair gehandelte Weihnachtssterne

In Schleswig-Holstein werden jedes Jahr etwa 535 000 Weihnachtssterne produziert / Gönnebeker Gärtnerei ausgezeichnet

von Stefan Beuke

20. November 2018, 21:59 Uhr

Wer Michaele (57) und Wilhelm Edert (58) zurzeit in ihren Gewächshäusern in Gönnebek (Kreis Segeberg) besucht, landet in leuchtend roten Blättermeeren: Der Weihnachtsstern hat in der Adventszeit Hochkonjunktur. Das Besondere bei den Weihnachtssternen von Ehepaar Edert ist allerdings, dass sie die ersten in Schleswig-Holstein sind, die das „Fairtrade-Zertifikat“ bekommen.

Gestern besuchte Arno Carstensen, Vizepräsident der Landwirtschaftskammer und selbst Gärtnermeister, den Betrieb, und sagte: „Wenn Sie Weihnachtssterne ‚made in Schleswig-Holstein‘ verschenken, stärken Sie die heimische Wirtschaft, verzichten auf lange Transportwege und verschenken ein echtes regionales Produkt.“

Eine längere Reise haben die Zierpflanzen allerdings doch hinter sich, bevor sie in der Gönnebeker Gärtnerei weiter kultiviert werden, denn die Jungpflanzen-Vermehrung erfolgt im afrikanischen Uganda.

Die Öko-Bilanz sei trotz der Luftfracht besser, als bei der heimischen Aufzucht, erklärte Gärtnermeister Edert: „Durch die natürliche Temperatur in Uganda kann ich Energie einsparen, die für die Erwärmung der Gewächshäuser nötig wäre. Außerdem werden die bewurzelten Stecklinge nicht in einem eigens gechartertem Flugzeug transportiert, sondern als Fracht in touristischen Linienfliegern.“

Der Produktionsstandort in Uganda gehört zur Selecta one Gruppe und ist Fairtrade zertifiziert. Die Arbeitnehmer erhalten eine Ausbildung, angemessenen Lohn, Mittagessen, es gibt eine kostenlose Kita und eine Krankenstation. Zurück im Norden werden die Jungpflanzen im Gewächshaus kultiviert und schließlich für 2,99 Euro verkauft. Im Betrieb der Ederts wachsen rund 80 000 Weihnachtssterne auf einer Gewächshausfläche von 15 000 Quadratmetern.

Insgesamt werden in Schleswig-Holstein jedes Jahr etwa 535 000 Weihnachtssterne produziert. Euphorbia pulcherima gibt es in etwa 150 Sorten. Gut 80 Prozent der verkauften Weihnachtssterne sind rot. „Daneben gibt es von weiß bis creme über zimt bis orange eine große Farbpalette, einfarbig oder auch gemustert“, erläuterte die Kammer.

Während in den vergangenen Jahren vor allem ein Trend zu kleineren Töpfen bis hin zu wenigen Zentimeter großen Minipflanzen zu beobachten war, berichtete Edert auch von einer wachsenden Nachfrage nach großen Prachtpflanzen. Weihnachtssterne sollten keinen Frost abbekommen. Sie stehen am liebsten hell und warm – etwa auf der Fensterbank. Zugluft mögen die Pflanzen laut Kammer nicht.