Aus dem Amtsgericht : Fahrraddieb aus Neumünster muss ins Gefängnis

Der junge Mann finanzierte mit den Taten seine Drogensucht. Eine Bewährungsstrafe war nicht mehr möglich.

von Dörte Moritzen

19. August 2020, 08:31 Uhr

Es waren offenbar immer die gleichen illegalen Einnahmequellen, mit denen der Angeklagte (29) seit 2018 seinen Lebensunterhalt bestritt und vor allem seine Drogensucht finanzierte. Entweder stahl der Neumünsteraner laut Anklage im Stadtgebiet Fahrräder jeder Art oder er bot im Internet unterschiedliche Waren an, die überhaupt nicht existierten und kassierte einfach nur das Geld. Jetzt musste er sich wegen Diebstahls in besonders schwerem Fall sowie Betrugs vor dem Schöffengericht verantworten.

Die Liste der Taten, die die Staatsanwältin ihm vorwarf, war lang: Mal hatte der Mann am Bahnhof ein Schloss geknackt und das Rad mitgenommen. Mal war er laut Anklage am Kiefernweg einfach in eine offene Garage marschiert und mit der Beute davon geradelt. Dann wiederum soll er an der Goebenstraße mit einem Bolzenschneider ein Schloss durchtrennt und das Rad gestohlen haben. So oder so ähnlich ging es seitenlang. Immer bot der Angeklagte die Beute anschließend im Internet an – manchmal bekam er nur 30 oder 40 Euro pro Rad. In einigen Fällen ging er offenbar so ungeschickt vor, dass ihm die rechtmäßigen Besitzer auf die Schliche kamen und zu einem Scheinkauf auftauchten – mit der Polizei.

Seine andere Strategie: Er stellte angeblich hochwertige E-Book-Reader oder die eine oder andere Fritzbox auf einer Online-Plattform ein, ließ sich meist per Paypal – also mit einem besonderen System für Geldtransfer im Internet – bezahlen, lieferte jedoch nicht, weil die Sachen überhaupt nicht existierten.

Punkt für Punkt gingen die Prozessbeteiligten die Liste der Vorwürfe durch. Die Mehrzahl der Taten gab der Angeklagte sofort zu. „Das kam durch meine Drogensucht“, erklärte er. Schon als Jugendlicher konsumierte er nach eigener Darstellung Cannabis, später rauchte er Kokain. „Die Sache mit den Rädern war einfach eine gute Gelegenheit“, meinte er. Mit den falschen Angeboten im Internet habe er begonnen, weil er merkte, „dass solche Sachen gut gehen“.

Weil er sich an einige Vorwürfe nicht mehr erinnern konnte oder sicher war, dass sein Mitbewohner das eine oder andere Ding gedreht hatte, wurden einzelne Taten vom Gericht eingestellt. Sie wären ohnehin beim Urteil nicht ins Gewicht gefallen.

Problematisch war vielmehr, dass es schon mehrere Verurteilungen aus Neumünster und Stade wegen ähnlicher Taten sowie wegen Drogendelikten gab. So hatte das Amtsgericht in Niedersachsen kürzlich ein rechtliches Paket geschnürt und den Neumünsteraner zu zwei Jahren Freiheitsstrafe auf Bewährung verurteilt. Gleichzeitig hatte er eine Auflage bekommen, seine Drogensucht in Angriff zu nehmen. Das hatte der arbeitslose Familienvater unter anderem mit einer Entgiftung in der Klinik in Rickling auch gemacht. „Ich möchte weg von den Drogen und wieder als Gießereimechaniker arbeiten“, sagte er zuversichtlich.

Nun musste das Schöffengericht aber die neuen Vorwürfe auf die bestehende Strafe quasi draufsatteln. Mit einer weiteren Bewährung wurde es dabei schwierig,da das bei einer Freiheitsstrafe über zwei Jahren rechtlich kaum möglich ist. Zwar plädierte der Verteidiger vehement dafür, eine ungewöhnliche Lösung zu finden. „Ermöglichen Sie ihm den Weg, den er jetzt schon geht“, bat der Jurist. Doch weder die Staatsanwaltschaft noch das Gericht sahen eine Chance, noch mal auf eine Freiheitsstrafe zu verzichten.

Wegen Diebstahls in fünf Fällen und Betrugs in 17 Fällen sowie der diversen Vortaten aus den anderen Urteilen muss der Mann für zwei Jahre und sechs Monate in Haft. Eine weitere begangenen Hehlerei fiel noch mal mit sieben Monaten Freiheitsstrafe ins Gewicht. Diese Tat musste einzeln behandelt werden, weil sie zu einem späteren Zeitpunkt begangen worden sein soll. Seine Therapie kann der 29-Jährige jetzt erst nach einiger Zeit aus der Haft heraus antreten. Außerdem ordnete das Gericht die Einziehung von 830 Euro an, was ungefähr dem durch die Taten entstandenen Schaden entspricht.

Zwar bewertete das Gericht bei seiner Entscheidung die Drogensucht des Mannes strafmildernd. Doch der Richter sagte auch: „Hinter jedem Diebstahl und Betrug steht jemand, der jetzt sein Geld oder Rad nicht mehr hat.“ Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.