Fahrer nickt nach dem Unfall am Steuer ein

von Susanne Otto

26. März 2018, 15:28 Uhr

Ein 47-Jähriger aus Neumünster war Sonntag am frühen Morgen mit seinem Opel Vectra auf der Ricklinger Straße in Trappenkamp (Kreisstraße 52) aus Richtung Rickling kommend in Richtung Autobahn 21 unterwegs. In Höhe des Katenlandswegs kam der Wagen nach rechts von der Fahrbahn ab und auf dem dortigen Seitenstreifen zum Stehen. Als die Polizei an der Unfallstelle eintraf, saß der 47-Jährige schlafend auf dem Fahrersitz. Der Mann roch stark nach Alkohol und hatte Probleme, aus dem Auto auszusteigen. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,42 Promille. Möglicherweise hatte der Fahrer auch Betäubungsmittel genommen.

Der 47-Jährige musste sich eine Blutprobe entnehmen lassen, der Führerschein wurde beschlagnahmt, die Autoschlüssel sichergestellt. Ob der Fahrer auch für

eine zuvor gemeldete Verkehrsunfallflucht in der Nähe verantwortlich ist, wird ermittelt.