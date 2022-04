Fußball im Altkreis Neumünster : Extrem späte Tore bescheren SV Wasbek einen Sieg im Sechs-Punkte-Spiel

Das Kellerduell in der Verbandsliga Nord-Ost bei Schleswig 06 geht mit 2:1 an die Gäste. Hakon Schnoor in der 90. und Florian Jacobs in der fünften Minute der Nachspielzeit sorgen für drei ganz wertvolle Zähler.

Schleswig | Einen eminent wichtigen Sieg dank zweier extrem später Tore in einem „Sechs-Punkte-Spiel“ landete Fußball-Verbandsligist SV Wasbek. Mit einem 2:1 (0:1) zogen die Schwarz-Weißen in der Staffel Nord-Ost mit ihrem einen Tabellenplatz besser postierten Gastgeber Schleswig 06 gleich und vergrößerten den Vorsprung vor dem ersten Abstiegsplatz auf vier Zähler...

