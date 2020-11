Folgen der Corona-Pandemie : Experten befürchten eine Zunahme der Überschuldung in Neumünster

Eine Privatinsolvenz-Welle wird erwartet: Der städtische Zuschuss für die Beratungsstellen soll erhöht werden.

von Hannes Harding

08. November 2020, 15:48 Uhr

Etwa jeder zehnte Haushalt in Deutschland gilt als überschuldet. Dabei macht Neumünster keine Ausnahme, im Gegenteil: Der „Schuldneratlas 2019“ (Creditreform) führt die Schwalestadt bundesweit auf den zweiten Platz, fast jeder fünfte erwachsene Neumünsteraner kann demnach seinen Verbindlichkeiten nicht mehr nachkommen. Eine besondere Herausforderung auch für die Schuldnerberatung. Weil die Personalkosten steigen, soll die Einrichtung des Diakonischen Werkes, das die Aufgabe für die Stadt übernommen hat, nun mehr Geld aus dem Rathaus bekommen. Das ist dringend nötig, denn auch die Corona-Pandemie wird nicht ohne Folgen bleiben.

Schon im Jahr 2019 verzeichnete die Schuldnerberatung des Diakonischen Werkes einen erheblich gestiegenen Beratungsbedarf. 621 Menschen suchten im vergangenen Jahr Rat, eine Steigerung um 21 Prozent gegenüber 2018. Bei der Insolvenzberatung meldeten sich 418 Menschen neu an (2018: 335).

Und dass sich die Lage in diesem Krisenjahr bisher noch gut beherrschbar zeigt, ist nach Einschätzung von Leiterin Sibylle Schwenk vor allem zwei Faktoren zuzuschreiben. Einerseits zehrten wohl noch viele Arbeitnehmer, die in Kurzarbeit sind, vom Eingemachten. Andererseits warteten viele Schuldner zurzeit auf die Novellierung der Insolvenzordnung, die eigentlich bereits in diesem Oktober beschlossen werden sollte.

Deshalb kommt der Antrag, den kürzlich der Finanzausschuss zur Annahme empfohlen hat, gerade zur rechten Zeit. Dieser sieht vor, dass der derzeitige Vertrag zwischen Diakonischem Werk und Stadt vorzeitig gekündigt und ein neuer Fünf-Jahres-Vertrag abgeschlossen wird. Dieser soll steigende Zuschüsse und erhöhte Personalkosten berücksichtigen. Er sieht auch die Möglichkeit zur präventiven Beratung vor. Dies war zuvor nur in der vom Land geförderten Insolvenzberatung möglich.

Nach dem jetzt ausgehandelten Vertragsentwurf bekäme das Diakonische Werk ab dem kommenden Jahr 165.100 Euro für die Schuldnerberatung, steigend auf 179.000 Euro im Jahr 2025. Aktuell liegt der Betrag bei 148.100 Euro. Darin enthalten ist bereits ein Aufschlag von 66.500 Euro, den die Ratsversammlung für 2019 und 2020 beschlossen hatte, damit die Schuldnerberatung den steigenden Arbeitsanfall bewältigen kann.

Dass die Neumünsteraner ungeschoren durch die Pandemie kommen, glaubt Schwenk nicht. Im Gegenteil. Was die Schuldnerberater zurzeit erlebten, sei die klassische „Ruhe vor dem Sturm“. Sie sagt, dass allein aufgrund der noch nicht verabschiedeten neuen Insolvenzordnung zurzeit 97 Verfahren in der Warteschleife hängen. Diese sieht nämlich vor, dass die sogenannte Wohlverhaltensperiode von bisher sechs auf dann drei Jahre verkürzt wird. Das wäre auch für all diejenigen von großer Bedeutung, die aufgrund der Corona-Pandemie unverschuldet in die Privatinsolvenz schliddern. Und das werden, so befürchtet die Leiterin der Schuldnerberatung, viele sein. „Meine Befürchtung ist, dass viele Menschen aus der Mittelschicht durch Kurzarbeit oder Kündigungen hinzukommen“, sagt Schwenk. Diese Einschätzung teile sie mit vielen Schuldnerberatungen im Land. „Noch ist der Ansturm nicht da, aber er wird kommen.“