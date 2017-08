Areal der Hindenburg-Kaserne : Ex-Kaserne könnte Studentenviertel werden

vergrößern 1 von 4 Foto: AIRSPECTIVE 1 von 4







Neumünster | Vögel zwitschern, Eichhörnchen laufen über den Weg, hinter den Bäumen stehen Rehe. 14 Jahre, nachdem die letzten Soldaten die Hindenburg-Kaserne verlassen haben, hat sich die Natur das Areal zwischen Carl- und Färberstraße zurückgeholt. Ab und zu kommen Mitarbeiter des Tierparks und schneiden Büsche und Bäume für Elche und Co. Doch die Zeit der Idylle und Brachfläche neigt sich dem Ende zu. Bereits im Oktober bei der wichtigen Messe Expo Real will die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (Bima) die 10,5 Hektar anbieten. Im kommenden Jahr soll dann die heiße Verkaufsphase beginnen.

Das große Problem: Noch immer fehlen die wichtigen abschließenden Ergebnisse für die Bodenuntersuchung. „Das Problem liegt beim Auftragnehmer“, sagt Marcel Schmidt von der Bima geknickt. Klar ist aber bereits: Der Boden ist mit Milzbrand verseucht. Und: Zur Carlstraße hin gibt es sogenannte Gerbgruben, in denen chemische Reste der Lederindustrie lagern. Blindgänger hingegen können nach eingehender Prüfung weitgehend ausgeschlossen werden, ebenso eine Verseuchung durch Benzin. Überhaupt habe die Bundeswehr kaum etwas im Boden hinterlassen, sagt Schmidt: „Wir können nicht ausschließen, dass irgendwo noch Munition vergraben ist. Aber von größeren Mengen gehen wir hier nicht aus.“

Anfragen von Interessenten im mittleren zweistelligen Bereich hat er bereits, darunter sind einige aus der Region. Und das, obwohl zunächst ein Millionenbetrag nötig ist, um die Infrastruktur wieder herzurichten. Die Wasserleitungen könnten verkeimt sein, die Stromleitungen sind durch Vandalismus beschädigt oder entsprechen nicht mehr den heutigen Anforderungen. Es müsste also im belasteten Boden gebuddelt werden – mit allen Sicherheitsvorkehrungen. Ein Vorteil: Die Heizungsrohre liegen in Schächten, die genutzt werden könnten. Denkmalschutz besteht für einzelne Gebäude nicht, allerdings liegen einige Unterkünfte im Denkmalschutz-Ensemble Färberstraße. Viele der 23 Gebäude sind in der Bausubstanz noch gut, nur das Unteroffiziersheim, Küche, Kantine und die Sporthalle sind marode. „Die müssen wohl abgerissen werden“, sagt Schmidt.

Er hat bereits viele Ideen, was hier möglich wäre – vor allem Wohnbebauung. „Viele Blocks sind schnell hergerichtet und könnten guter Wohnraum für Studenten, vor allem aus Kiel, sein. Dort gibt es nämlich dringenden Bedarf“, sagt er.

Aber auch sogenanntes nicht-störendes Gewerbe wäre möglich. „Am Rande zum Stadtwald würde sich ein Senioren- und Pflegeheim anbieten, vielleicht mit angeschlossenem Ärztehaus“, sagt Schmidt. Und in den noch gut erhaltenen Garagen hinter dem Exerzierplatz könnten Wohnmobile, Boote und Anhänger einziehen. „Es gibt eine große Nachfrage bei uns aus dem Gewerbe. Stellflächen für diese Fahrzeuge werden dringend gesucht“, sagt Schmidt. Selbst für den ehemaligen Funktionsbunker der Fernmelder und den Luftschutzbunker auf dem Gelände hat der Bima-Mann Nachnutzungen im Auge: „Das sind gesuchte Serverräume, in denen Computer geschützt stehen könnten.“

Ute Spieler, Leiterin der Stadtplanung und Stadtentwicklung im Rathaus, schränkt ein: Angesichts der städtebaulich attraktiven Lage des Kasernengeländes innerhalb des engeren Stadtkerns und in unmittelbarer Nähe zu den Naherholungsgebieten Stadtpark und Stadtwald sowie mit direkter Anbindung an Bus und Bahn sei eine Entwicklung des Gebietes nur „innerhalb eines entsprechenden schlüssigen und abgestimmten Gesamtkonzeptes, das dieser Lage gerecht wird“, gewünscht. Eine reine Garagen- oder Lagerhallennutzung werde den Potenzialen der Fläche nicht gerecht. Ein Senioren- und Pflegeheim sei nicht ausgeschlossen, bedürfe aber eines Gesamtkonzepts. Mehr Chancen sieht Ute Spieler da schon bei den Studenten: „Unter den Rahmenbedingungen kann auch eine Wohnanlage für Kieler Studenten vorstellbar sein. Das wäre umso mehr der Fall, wenn neben dem studentischen Wohnen auch weitere Hochschuleinrichtungen in Neumünster angesiedelt werden sollen.“

Und der Preis? Marcel Schmidt windet sich: „Schwer zu sagen. Das hängt von vielen Faktoren ab.“ Zum Beispiel, ob ein Investor die gesamte Fläche kaufen wolle oder nur einzelne Parzellen. Jeder solle eine Chance erhalten, sagt er: „Ich denke, wir werden demnächst einen Richtwert nennen. Aber jeder Interessent kann auch ein Gebot abgeben.“ Letztlich entscheide aber der Preis. „Wir werden das Gelände mit dem größten wirtschaftlichen Gewinn verkaufen.“

von Christian Lipovsek

erstellt am 29.Aug.2017 | 09:30 Uhr