Tennis : Ex-Europameister Erwin Skamrahl beim Turnier in Neumünster und Kaltenkirchen am Start

Rekordbeteiligung: Bei den zehnten Re/Max Senior Open schlagen in elf Konkurrenzen 170 Cracks auf.

20. Oktober 2020, 17:51 Uhr

Über einen Tennis-Boom wie zu besten Zeiten dürfen sich die Veranstalter der Re/Max Senior Open freuen. Für die zehnte Auflage wurden 220 Meldungen gezählt, coronabedingt dürfen aber „nur“ 170 Cracks starten, darunter auch der eine oder andere Lokalmatador aus Neumünster. Trotz der Reduzierung wird die Rekordbeteiligung des Vorjahres (130) klar getoppt.

Am Donnerstag um 17 Uhr geht es los

Gespielt wird ab Donnerstag in Neumünster (Blaue Halle, Nobelstraße) und in Kaltenkirchen (TC an der Schirnau, Verbandshalle). Die ersten Ballwechsel erfolgen am Auftakttag um 17 Uhr, am Freitag um 12 Uhr sowie am Sonnabend und Sonntag jeweils um 8 Uhr. Am Freitag und Sonnabend werden einige Matches in der Halle des MTSV Olympia Neumünster (Forstweg) absolviert. Die Halbfinals und Endspiele finden ausschließlich in der Blauen Halle statt (Sonntag ab 9 Uhr). Ausgespielt werden sage und schreibe elf Konkurrenzen (Herren 30, 40, 50, 55, 60, 65 und 70 sowie Damen 30, 40, 50 und 60). Von 170 Teilnehmern sind 90 in der deutschen Seniorenrangliste notiert, 15 Akteure stehen gar unter den Top 20 in Deutschland.

Ausgefeiltes Hygienekonzept an allen Spielorten

„Unser Event hat sich Schritt für Schritt zu einem Eckpfeiler in der Turnierszene entwickelt und sprengt alles bisher Dagewesene hinsichtlich der Quantität, aber auch der Qualität der einzelnen Felder“, freut sich Cheforganisator Jörgen Michael über die Entwicklung. Das Turnier zählt zur Kategorie S-3 und ist damit „das größte und wertvollste im Norden derzeit“, wie Michael weiß.

An beiden Spielorten gibt es ein ausgefeiltes Hygienekonzept, es werden sich nie mehr als 20 Leute am Austragungsort aufhalten. „Ein geordneter Ablauf unter Coronabedingungen ist gesichert“, erklärt der Turnierchef. Die Anforderungen an die Organisatoren und die Kapazitäten sind so groß, dass die Nebenrunde erst eine Woche später gespielt werden können (Blaue Halle).

Skamrahl einst in Los Angeles dabei

Für einen dicken Farbtupfer im Klassement sorgt Erwin Skamrahl (Herren 60). Der 62-Jährige startete bei den Olympischen Spielen 1984 in Los Angeles im 400-Meter-Lauf, wurde ferner 1982 Europameister mit der deutschen 4x400-m-Staffel.

