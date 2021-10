Handball-Oberliga HH/SH Männer : Europameister Jannik Hausmann bei der SG Wift Neumünster zu Gast

Die „Bären“ erwarten am Sonnabend um 16.30 Uhr die SG Hamburg-Nord in der KSV-Halle.

Neumünster | Der Dreierpack wird komplettiert. Zum dritten Mal in Folge genießen die auf Rang 7 platzierten Oberligahandballer der SG Wift Heimrecht. Und die „Bären“ sind in Zugzwang. Am Sonnabend (Anwurf 16.30 Uhr) kommt die drei Plätze besser postierte SG Hamburg-Nord (4:2/76:73) in die KSV-Halle, die voraussichtlich mit Linkshänder Jannik Hausmann einen erfahren...

