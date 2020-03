Schillsdorf : Estrich-Einbau fehlt: Kita-Neubau in Bokhorst stockt

Die Corona-Notbetreuung in der Kita wird kaum angenommen, die Nachbarschaftshilfe funktioniert.

29. März 2020, 14:27 Uhr

Der Kindergartenneubau im Schillsdorfer Ortsteil Bokhorst hatte sich nach dem Brand im September 2018 bereits während der Planungsphase durch bürokratische Vorgaben verzögert. Dafür gingen die Bauarbeiten im Herbst und Winter gut voran.

Schillsdorfs Bürgermeister Heinrich Danker hatte die Leistungen der beteiligten Firmen noch zum Jahresende gelobt. Jetzt allerdings gibt es eine weitere Verzögerung. Eigentlich sollte bereits der Innenausbau laufen. „Allerdings fehlt noch ein Estrich-Einbau“, sagte Danker. „Dass zurzeit kein Handwerker auf der Baustelle ist, liegt mehr daran als an der Corona-Krise.“ Allerdings ist es in Schillsdorf nicht nur auf der Baustelle ruhig. „Die angebotene Notbetreuung in der Grundschule und im Kindergarten wird kaum in Anspruch genommen“, erklärte Schillsdorfs Bürgermeister. Die Eltern haben private Lösungen gefunden, haben Urlaub genommen, betreuen abwechselnd ihre Kinder, arbeiten im Home-Office. Auch der Blick über den Nachbarszaun funktioniert. „Wir lassen die Leute in den Dörfern nicht allein“, sagt Danker. „Das hat seinerzeit in der Schneekatastrophe funktioniert. Das funktioniert, wie allein an der vom Kirchenkreis organisierten Einkaufshilfe zu sehen, auch jetzt“, meinte Danker zur Lage.