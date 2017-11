Rettungsdienst in Neumünster : Es verstreichen wichtige Minuten

vergrößern 1 von 1 1 von 1

Neumünster | Die Feuerwehr in Neumünster kann bei stabilen Einsatzzahlen die Brandbekämpfung in den Hilfsfristen nicht mehr sicherstellen und benötigt deutlich mehr Personal. Das geht aus dem neuen Bedarfsplan für die nichtpolizeiliche Gefahrenabwehr hervor, den Sven Kasulke, Chef der Berufsfeuerwehr, am Dienstagabend im Ausschuss für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz vorstellte. Grund für die Lage: Die sechs Freiwilligen Feuerwehren bekommen im Falle eines Feuers nicht mehr rechtzeitig genügend Kameraden an die Einsatzstelle.

13 Minuten nach einem Alarm und damit fünf Minuten nach der Berufsfeuerwehr sollen die Ehrenamtlichen eigentlich mit mindestens sechs Helfern vor Ort sein, um zum Beispiel bei einem sogenannten kritischen Wohnungsbrand mit Menschenleben in Gefahr den zweiten Sicherheitstrupp zu stellen. Die Ausrückezeit liegt bei neun Minuten.

Das schafft gerade am Tag aber keine Wehr. Und auch nachts werden die Zeiten um bis zu fünf Minuten überschritten. „Es wird wegen geänderter Arbeitsprozesse und mehr Leistungsdruck im Beruf für die Kameraden immer schwieriger, den Arbeitsplatz zu verlassen“, sagte Kasulke. Da die Hilfsfrist nur noch zu gut 70 Prozent eingehalten werde, herrsche ein „Organisationsversagen“. Dieses könne rechtliche Auswirkungen haben.

Um Verlässlichkeit und Sicherheit im Einsatz zu haben und den Druck aus dem Ehrenamt zu nehmen, müsse die Berufsfeuerwehr daher künftig auch den zweiten Sicherheitstrupp stellen, forderte Kasulke. Derzeit wird der Löschzug der Berufsfeuerwehr bereits montags bis freitags zwischen 7 und 17 Uhr um zwei Mann verstärkt, um das verspätete Eintreffen der Freiwilligen zu kompensieren. Um den Sicherheitstrupp durchgängig vorzuhalten, sind aber weitere sieben Planstellen als Notfallsanitäter beziehungsweise Rettungssanitäter nötig. Zusätzlich braucht die Berufsfeuerwehr noch eine weitere Planstelle im zivilen Bereich, um alle Prüfungs- und Wartungsarbeiten in der Atemschutzwerkstatt sicherzustellen.

Bei diesen Zahlen fiel so manchem Ausschussmitglied die Kinnlade runter. „Wir sprechen dann über richtig viel Geld“, merkte Arno Jahner (SPD) an. Darum soll Sven Kasulke den Fraktionen den Bedarfsplan auch nochmal vorstellen, beschloss der Ausschuss. „Wir müssen darüber diskutieren, und das braucht seine Zeit“, sagte Jahner.

Weniger zur Belastung des Haushaltes wird offenbar der nötige Kauf eines Messtechnik-Gerätewagens und eines Mannschafttransportwagens für den Löschzug Gefahrgut sowie eines Wechselladerfahrzeuges für die Berufsfeuerwehr. Hierfür stünden Mittel aus der Feuerschutzsteuer bereit, so Kasulke. Mit den Krankenkassen werde jetzt über einen Bedarfsplan zur Erweiterung der Rettungswache verhandelt. Diese ist aufgrund der deutlich gestiegenen Einsatzzahlen bereits zu klein (der Courier berichtete).

Bei der Menschenrettung hielt die Berufsfeuerwehr die gesetzliche Hilfsfrist im vergangenen Jahr zu 85 Prozent ein. Das ist eine Verbesserung im Vergleich zu 2009 um zehn Prozent und liegt im gesetzlichen Rahmen. Dennoch soll auch hier nachgebessert werden. „Wenn wir durch einfache organisatorische Maßnahmen 30 Sekunden schneller ausrücken, erreichen wir einen Grad von 95 Prozent. Das ist unser Ziel“, sagte Kasulke, der das Gutachten in seinem Fachdienst selbst erstellte.