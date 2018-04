Sternenhimmel über Neumünster : Es lohnt sich ein Blick gen Himmel

Auf Nachtschwärmer warten in diesen Tagen zahlreiche Sternschnuppen.

von Dörte Moritzen

19. April 2018, 15:17 Uhr

Das traumhafte Wetter ermöglicht dieser Tage auch einen Blick auf den abendlichen Sternenhimmel. Am Mittwochabend gegen 21.30 Uhr wurde diese nächtliche Aufnahme in Tungendorf in der Nähe des SVT-Heims aufgenommen. Rechts neben der Mondsichel ist der helle Planet Venus zu sehen (Bildmitte, in der Verlängerung des unteren rechten Baumastes). Neben Sonne und Mond ist die Venus tatsächlich das hellste natürliche Objekt am Nachthimmel und sorgt daher immer wieder für Aufsehen. In den nächsten Wochen wird sie als heller Abendstern bei guter Sicht regelmäßig zu sehen sein.

Die helle Leuchtspur zwischen Venus und Mond ist nicht etwa eine Sternschnuppe. In diesem Fall zieht nur ein Verkehrsflugzeug durch den nächtlichen Himmel.

Nachtschwärmer haben in den kommenden Nächten trotzdem Gelegenheit, einige interessante Meteore zu sehen. Der Meteorstrom der Lyriden beschert uns bis zu 20 Sternschnuppen pro Nacht.