Kreis Segeberg : Es gibt keine neuen Termine für Sperrmüll

Wege-Zweckverband: Die vereinbarten Termine ab dem 23. März entfallen.

von Susanne Otto

17. März 2020, 17:05 Uhr

Um die Entsorgungssicherheit für den gesamten Kreis Segeberg (außer Norderstedt) weiterhin aufrecht zu erhalten, muss der Wege-Zweckverband (WZV) seine personellen Kapazitäten anders verteilen. Im Vordergrund steht für den WZV der Auftrag, die Regelabfuhr der privaten Müllbehälter im Kreis Segeberg (außer Norderstedt) zu

gewährleisten.

Nach derzeitigen Einschätzungen wird es weiterhin möglich sein, die gewohnten Abfuhrtermine für die Rest-, Bio- und Papierabfuhr einzuhalten.

Die Termine für die private Sperrmüll- oder Strauchgutabholung, die bis zum 20. März bereits vereinbart waren, werden noch abgefahren. Die vereinbarten Termine ab dem 23. März entfallen. Der WZV setzt sich zu gegebener Zeit mit den betroffenen Kunden in Verbindung, wann wieder eine Abholung erfolgen kann.

Das Service-Center (Am Wasserwerk 4 in Bad Segeberg) und die vier Recyclinghöfe (Damsdorf/Tensfeld, Schmalfeld, Norderstedt und Bad Segeberg) sind für den öffentlichen Publikumsverkehr geschlossen. Auch das Schadstoffmobil fährt nicht mehr vom Betriebshof.



Die können sich weiterhin gerne per E-Mail (info@wzv.de) an den WZV wenden. Um den zu erwartenden erhöhten Informationsbedarf der Kunden abzudecken, weitert das Service-Center seine telefonische Erreichbarkeit in der nächsten Zeit vorläufig um täglich zwei Stunden aus, sind werktags 6 bis18 Uhr zu erreichen.

Service Center Privatkunden: ‎ 04551 9090

Service Center Gewerbekunden: 04551 909115