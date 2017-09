Diskussion mit Düzen Tekkal : „Es gibt keine Insel der Glückseligen“

vergrößern 1 von 2 Foto: Wittorf 1 von 2

von Sonja Kröger

erstellt am 09.Sep.2017 | 11:00 Uhr

Neumünster | „Eine sympathische Frau, die so schnell schlaue Sachen sagt, dass einem schwindelig wird“. Mit diesem Zitat aus der Neuen Presse stellte Moderator Sven Radestock die Journalistin und Filmemacherin Düzen Tekkal am Donnerstagabend den 75 Besuchern in der Buchhandlung Krauskopf vor. Auf Einladung Tina Krauskopfs, der Ökumenischen Arbeitsstelle und des Zentrums für Mission und Ökumene las die 1978 in Hannover geborene Jesidin mit kurdischen Wurzeln Passagen aus ihrem 2016 erschienenen Buch „Deutschland ist bedroht. Warum wir unsere Werte jetzt verteidigen müssen“.

Düzen Tekkal ist keine Schwarz-Weiß-Zeichnerin, bleibt jedoch stets deutlich in ihren Aussagen. Offen spricht sie den IS-Terror in Europa und die Fehler der deutschen Integrationspolitik an. „Wer das gesehen hat, wird ein anderer Mensch“, beschrieb sie ihre Erfahrungen bei Dreharbeiten über den Völkermord an den Jesiden im Nordirak. „Was passiert auf dieser Welt? Was machen Menschen mit Menschen?“ fragte die Kämpferin für Freiheit und Gleichberechtigung. Als Freunde ihr abrieten, 2014 in den vom IS besetzten Nordirak zu fliegen, schlug die Terrormiliz in Brüssel zu.

„Es gibt heute keine Insel der Glückseligen mehr“. Davon ist die Autorin überzeugt. Umso wichtiger sei eine Integrationspolitik, die unsere im Grundgesetz verankerten Werte unterrichtet. „Denn Flüchtlinge haben nicht nur traumatische Erfahrungen im Gepäck. Sie bringen auch viele verschiedene Werte mit“, sagte Düzel Tekkal.

Vor dem Hintergrund ihrer eigenen Erfahrungen kritisierte Düzen Tekkal Gleichgültigkeit gegenüber jungen Menschen mit Migrationshintergrund. „Wir müssen sie ernst und für das große Projekt einer demokratischen Gesellschaft in Anspruch zu nehmen“, sagte die Journalistin. Angesichts der Flüchtlingssituation sei Angst keine Option. „Angst macht eine Gesellschaft unruhig. Sie kann unsere Sinne schärfen, darf uns aber nicht lähmen. Schauen wir der Realität besonnen ins Auge. Unser Ziel muss sein, dass sich aus neuen und alten Deutschen etwas Neues ergibt, dass wir gemeinsam ein neues ,Wir‘ formulieren“, forderte sie die Besucher auf.

In der anschließenden Podiumsdiskussion stimmte Pastor Dr. Klaus Schäfer zu. Der Direktor im Zentrum für Mission und Ökumene wies darauf hin, dass seine Kirche im Dialog mit liberalen Muslimen sei. „Wir müssen miteinander reden, damit sich Gesellschaft verändern kann“, sagte Schäfer. „Viele Probleme sind sozialer Natur“, entgegnete Tekkal. „Wenn Menschen das Gefühl haben, angehängt zu werden, verroht die Gesellschaft. Jugendliche dürfen nicht auf die Opferrolle reduziert werden. Sonst befördert man die soziale Hängematte“, sagte sie.

„Flüchtlinge dürfen nicht arbeiten. Das ist ein großes Problem“, wandte Schäfer ein. Diese Herausforderung finde in den Gemeinden statt. Manchen Ehrenamtlichen geht die Puste aus“, sagte der Pastor und sprach damit einer Besucherin aus der Seele. „Tut mal was, was über Mildtätigkeit hinausgeht. Organisiert einen Integrationskursus: ,Das ist Christentum“‘, appellierte sie an den Würdenträger und erntete Applaus.

„Wir brauchen eine ehrliche Debatte“, sagte Düzel Tekkal. „Wir haben eine große Verantwortung für unsere Werte. Es geht nur miteinander“.