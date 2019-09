Bordesholmer See : Es darf wieder gebadet werden

Das Badeverbot wegen der Blaualgen wurde aufgehoben.

von Susanne Otto

02. September 2019, 15:54 Uhr

Montag gab es erneut einen Ortstermin an der Badestelle am Bordesholmer See. Nachdem das Wasser überprüft worden war, wurde das Badeverbot wieder aufgehoben.

Am 11. Juli gab es das erste Badeverbot wegen der Blaualgen. Zwischendurch gab es mal Entwarnung, aber seit Wochen wird durchgängig davon abgeraten, sich in die Fluten zu stürzen. Trotz des Namens handelt es sich nicht um eine Pflanze, denn Blaualgen sind Bakterien. Sie treten vor allem bei guter Nährstoffsituation im Wasser auf.

Das Amt behält die Wasserqualität im Auge und wird Dienstag wieder prüfen.