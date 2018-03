Wankendorf : Erster Spatenstich für die neue Kita in Wankendorf

Die beiden Krippengruppen sind schon belegt.

von Alexandra Bury

17. März 2018, 12:00 Uhr

Wankendorf | Bei eisigem Wind hoben sie gestern zum symbolischen ersten Spatenstich für die neue Kita in Wankendorf an: Architekt Gunnar Dogs, Bürgermeisterin Silke Roßmann, Kita-Leiterin Birte Stührwoldt und Udo Neumann vom Kita-Träger Johanniter freuen sich darauf, dass laut Planung am 1. August das Gebäude Am Kirchtor eröffnet werden soll. Für 1,2 Millionen Euro entsteht dort die dritte Kita in Wankendorf, die 40 neue Betreuungsplätze bieten wird. „Die beiden Krippengruppen sind schon belegt, und in der Elementargruppe sind schon 13 Kinder angemeldet“, so die Bürgermeisterin. Der Bau wird mit mindestens 75 Prozent Kreis- und Landesfördermitteln realisiert.