Jugendfußball-Landesligen : Erster kleiner Dämpfer für die SG SVT/VfR Neumünster

Gegen die B-Junioren-Reserve des VfB Lübeck gibt es für die Hansen-Schützlinge nur ein 1:1.

Avatar_shz von shz.de

06. September 2021, 16:52 Uhr

Während die B-Jugend der SG Tungendorf/VfR in der Fußball-Landesliga erstmals in dieser Saison nicht als Gewinner vom Platz ging, mussten sich die A-Junioren der SG VfR/Gadeland in ihrem vierten Spiel zum dritten Mal geschlagen geben.

A-Junioren: SG VfR/Gadeland – Sereetzer SV 0:4 (0:3)

Die bis dahin schlechteste Saisonleistung der SG mündete in eine deutliche Niederlage. Dabei streute die Mannschaft von Trainer Stefan Fischer von Beginn an viel zu viele individuelle Fehler in ihr Spiel ein. Kurioserweise fielen alle drei Treffer in der ersten Halbzeit per Kopf. Beim 0:1 segelte eine Ecke hoch in der Strafraum der Einheimischen, kein SG-Spieler übte Druck auf den Ball aus. Und so konnte Levy Riemer ungehindert einköpfen. Dem 0:2 ging eine Flanke der Gäste voraus, die ewig in der Luft an Freund und Feind vorbei auf den langen Pfosten segelte. Dieses Mal musste Kinem Ay nur noch die Stirn hinhalten. Beim 0:3 war es erneut Ay, der sträflich freigelassen wurde und nach einer Flanke für die Vorentscheidung sorgte. Zuvor hätte es durchaus noch einmal spannend werden können, doch Raziel Reiter ließ beim Stand von 0:2 die Riesenmöglichkeit zum Anschluss liegen. Der zweite Durchgang plätscherte vor sich hin. Lediglich das 0:4 durch Mel Mohr war noch erwähnenswert. Letztlich gab ein ernüchterter Stefan Fischer zu Protokoll: „Wir haben viel zu passiv verteidigt, waren gegen einen keineswegs übermächtigen Gegner fußballerisch einfach zu schwach. Wir müssen definitiv zulegen.“

SG VfR/Gadeland: Nkosi-Makodila – Mohamadi, Knobel, Guckuk, Bern – Westfahl, Dießner –Thomsen, Kulig, Reiter, Rohde; eingewechselt: Weichler, Mohammed. – Tore: 0:1 Riemer (19.), 0:2 Ay (22.), 0:3 Ay (44.), 0:4 Mohr (54.). – Nächster Gegner: SG FCU-Kisdorf (A/Dienstag, 7. September, 20 Uhr/in Henstedt-Ulzburg).

B-Junioren:

SG Tungendorf/VfR –

VfB Lübeck II 1:1 (0:1)

Für die SG gab es den ersten kleinen Dämpfer in dieser Saison. Dabei attestierte SG-Trainer Heiko Hansen seiner Mannschaft „kein gutes Spiel“. Der Auftritt der Platzherren war geprägt von vielen technischen Fehlern und zu wenig Intensität in den Zweikämpfen. So waren es die Lübecker, die die erste Halbzeit dominierten und nach einem kurz ausgeführten Freistoß mit anschließender Flanke in den Strafraum in Führung gingen. „Das 0:1 war typisch für unser Spiel. Wir schlafen bei einem Freistoß und sind dann im Zentrum einfach zu weit weg. Außerdem haben wir uns das Leben im Spielaufbau durch zu wenig Tempo und diverse Ungenauigkeiten selbst schwer gemacht“, analysierte Hansen. Nach der Halbzeit begann die SG schwungvoll und hatte in Person von Jasper Fredrich bei einem Lattenschuss Pech. Die VfB-Reserve verpasste es, Mitte der zweiten Halbzeit den Sack zuzumachen, und so blieb den Gastgebern in der letzten Minute noch ein Eckball. Johann Rüse stand goldrichtig und köpfte zum späten, aber insgesamt nicht unverdienten Ausgleich ein.

SG SVT/VfR: Peters – Koepsell, Schönke, Lucassen, Siemßen – Müller, Fredrich – Habeck, Lenz, Freitag – Laubinger; eingewechselt: Rüse, Friedrichs, Spiwäke, Diler. – Tore: 0:1 (23.), 1:1 Rüse (80.). – Nächster Gegner: TSV Klausdorf (A/Sonnabend, 11. September, 12.30 Uhr)