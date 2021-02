Corona-Impfungen : Erste Impfwelle in Heimen in Neumünster abgeschlossen

1941 Bewohner und Pflegekräfte wurden schon geimpft, fast die Hälfte bereits zweimal. Jetzt kommen Hausärzte ins Spiel.

von Hannes Harding

10. Februar 2021, 12:35 Uhr

Die Priorisierung für die Corona-Impfung sieht vor, dass zuerst Heimbewohner und pflegende Mitarbeiter geimpft werden. Eine Aufgabe, die von mobilen Impfteams der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) erledigt wird, und das offenbar zügiger als angesichts der viel kritisierten und diskutierten Impfstoff-Knappheit befürchtet. Am Dienstag verzeichnete die KV allein in den 13 stationären Seniorenheimen in Neumünster 1941 Erstimpfungen bei Bewohnern und Pflegekräften. Damit ist die erste Impfwelle bereits abgeschlossen.

Die Zahl beinhaltet neben den Bewohnern der Heime zudem Über-80-Jährige, die in den entsprechenden Einrichtungen nicht stationär betreut werden, sondern beispielsweise im angeschlossenen Betreuten Wohnen aufgesucht wurden. „Wir sind gut dabei“, betont Dr. Hans-Joachim Commentz, der bei der KV den mobilen Impfeinsatz landesweit organisiert. Einerseits arbeiteten die Teams sehr effektiv, andererseits helfe die in Schleswig-Holstein geltende verlängerte 42-Tage-Frist bis zur Zweitimpfung. „So hatten wir 14 Tage mehr Zeit für die erste Impfung und konnten die Heime flächendeckend versorgen.“

Ob sich das bereits im Infektionsgeschehen in Neumünster niederschlage, da rüber habe er bislang keine Rückmeldung. In Kiel allerdings habe das Gesundheitsamt festgestellt, dass es zwar weiterhin Corona-Ausbrüche in Heimen gebe, die Verläufe aber deutlich milder seien als vor den Impfungen. Bisher seien zudem keine Fälle bekannt, in denen es in Neumünster gravierende Impfnebenwirkungen gegeben habe, sagt Commentz.

Im nächsten Schritt werden weitere Zweitimpfungen in den stationären Heimen erfolgen. „Wir hoffen, dass wir in zwei Wochen hinfahren können und dann alle Einrichtungsbewohner und Pflegekräfte zweitgeimpft haben werden“, so Commentz. Bisher zählt die KV in Einrichtungen in Neumünster 878 Zweitimpfungen, es fehlen also noch rund 1100.

Im nächsten Schritt sollen die Impfteams der KV offene Wohnbereiche aufsuchen und die Impfungen auf unter 80-Jährige ausweiten. Aber auch Senioren, die zu Hause wohnen oder dort gepflegt werden und die nicht in der Lage sind, Impfzentren aufzusuchen, werden in den Blick genommen. „Wir müssen jetzt also den Biontech-Impfstoff in die Fläche bringen.“

Dabei sollen dann die Hausärzte in Neumünster helfen. Nachdem das Robert-Koch-Institut (RKI) seine Empfehlung hinsichtlich der Lagerung und des Transportes der unbedingt zu kühlenden Impfstoffe von Biontech modifiziert hat, sei das technisch und auch vom Arbeitsaufwand machbar, so Commentz. „Das schaffen die Hausärzte im Herbst mit dem Grippeimpfstoff schließlich auch.“

Deutlich einfacher wäre dies mit dem Impfstoff von Astra-Zeneca, der nicht gekühlt werden muss. Doch dieser Impfstoff ist nicht für Menschen über 65 Jahre zugelassen, er kommt also vorerst nicht in Frage.