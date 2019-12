Innen-Staatssekretär Torsten Geerdts besucht Unterkunft : Erste Flüchtlinge aus Boostedt gehen schon am Donnerstag in die Kreise

Die Verteilung der 500 zusätzlich vom Land aufgenommenen Menschen startet früher als geplant.

17. Dezember 2019, 12:59 Uhr

Ein bisschen ist für ihn schon Weihnachten. „Dass wirklich alle in den Flieger gestiegen und hier angekommen sind, freut mich sehr“, sagt Torsten Geerdts. Der Innen-Staatssekretär steht im Aufenthaltsraum des Gebäudes N48 in der Landesunterkunft in Boostedt und ist sichtbar glücklich. 62 Personen sollten im Rahmen des Landesprogrammes aus Flüchtlingslagern in Ägypten nach Schleswig-Holstein gebracht werden. 62 sind bisher auch angekommen. Und die Stimmung bei allen ist gut.

Auch bei den Helfern, wie Viviane Salzmann-El Bechri berichtet: „Das läuft routiniert.“ Die DRK-Einrichtungsleiterin in der Landesunterkunft erzählt von rührenden Szenen, als sich die Frauen mit Kindern nach sechs Stunden Flug und vier Stunden Bus von Berlin nach Boostedt vor den Gebäuden wieder in die Arme fallen. „Sie kannten sich ja schon aus Kairo und haben sich auch hier gleich unterstützt“, sagt sie.

23 Personen kommen heute Abend noch. Dann sind alle 85 von insgesamt 500 Ausgewählten, die ohne Asylverfahren vom Land in drei Jahren aufgenommen werden sollen, für dieses Jahr da. 200 werden nächstes Jahr erwartet, die restlichen 215 dann 2021.

Eine Task-Force aus Vertretern des Innenministeriums, des Landesamtes, des Landeskriminalamtes, von Flüchtlingsverbänden und des kommunalen Städteverbandes hat die Frauen mit Kindern ausgewählt. Drei Mitarbeiter von Polizei, Verfassungsschutz und Landesamt setzten sie vor Ort in den Flieger. In einigen Fällen sind auch die Väter mit dabei. „32 Frauen, 45 Kinder und Jugendliche im Alter zwischen 5 und 15 Jahren und acht Männer“, zählt Dirk Gärtner, Chef der zuständigen Landesunterkunft Neumünster, für dieses Jahr auf.

„Sind alle soweit gesund?“, fragt Geerdts. „Ein Kind hat einen Rollstuhl bekommen. Alle anderen sind körperlich okay und werden psychosozial betreut“, antwortet Salzmann-El Bechri und fügt an: „Das Interesse aus der Bevölkerung, von Gemeinden und Beratungsstellen ist hoch. Wir haben laufend Anfragen, wie geholfen werden kann.“ Eine Weihnachtsfeier eines Boostedter Vereins sei geplant. Geerdts nickt zufrieden und erinnert an die Koalitionsverhandlungen zwischen CDU, Grünen und FDP. „Wir wollten das Programm und saßen bis nachts zusammen. Am Morgen stand dann die Zahl von 500. Viele waren skeptisch, ob wir das schaffen“, sagt er und richtet einen ernsten Appell an andere Bundesländer und die EU-Staaten: „Wenn wir das als kleines Schleswig-Holstein können, können andere das erst recht. Da bin ich mir sicher.“

Kurz nur sollen die Familien in Boostedt bleiben. Schneller als erwartet werden die ersten 19 Personen bereits morgen in den Kreis Pinneberg verteilt. Die anderen sollen ab dem 6. Januar in weitere Kreise folgen. Bis dahin würden die Bewohner auf Arabisch und Englisch noch weiter beraten und über Angebote aufgeklärt, betont Salzmann-El Bechri. Die Kreise und Kommunen kümmerten sich anschließend um den Sprachunterricht und die Integration. „Das ist so abgesprochen und gewollt“, betont Geerdts.

Am Schluss des Rundgangs ist ihm eines ganz wichtig: „Ich bedanke mich bei allen, die an der erfolgreichen Umsetzung des Landesprogrammes beteiligt sind“, sagt er – und die Stimmung ist irgendwie weihnachtlich.