Zwei 86-Jährige an Covid-19 gestorben : Erste Corona-Tote in Seniorenheimen in Boostedt und Großenaspe

Im Bergheim und in der Seniorenresidenz steigt die Anzahl der infizierten Menschen.

Boostedt | Nach den Corona-Ausbrüchen in der Großenasper Seniorenresidenz und im Boostedter Bergheim gibt es zwei Tote und weitere Infizierte. In beiden Einrichtungen ist jeweils ein Mensch verstorben. 86-Jährige in Großenaspe und Boostedt verstorben In der Großena...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.