Zeugen gesucht : Erst wird in Neumünster eine Apotheke ausgeraubt, dann ein Polizeiauto lahmgelegt

Ein Mann brach nachts in ein Pharmaziegeschäft am Kuhberg ein. Zudem wurde ein Beamtenfahrzeug mit Bauschaum besprüht.

von Hannes Harding

17. Juni 2020, 12:45 Uhr

Neumünster | In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kam es gegen 3.20 Uhr zu einem Raub in einer Apotheke am Kuhberg. Ein Mann brach auf bisher unbekannte Weise in die Apotheke ein, die zu diesem Zeitpunkt den Notdienst versah.

Körperliche Gewalt und Pfefferspray

Als der Täter gerade Gegenstände in den von ihm mitgeführten Rucksack steckte, wurde er von dem Apotheker überrascht. Der Einbrecher setzte daraufhin körperliche Gewalt und Pfefferspray ein und flüchtete in unbekannte Richtung.

Eine sofortige Fahndung nach dem Täter verlief negativ. Der Mann wird von der Polizei wie folgt beschrieben: circa 1,80 Meter groß, hagere Figur. Er trug während der Tat einen dunklen Kapuzenpullover.

Dienstfahrzeug mit Bauschaum besprüht

Als die Beamten des Kriminaldauerdienstes zwischen 4.15 und 5.15 Uhr am Tatort waren, wurde ihr Dienstfahrzeug mit Bauschaum besprüht, das Fahrzeug war danach nicht mehr fahrbereit.

Die Kriminalpolizei sucht jetzt nach Zeugen, die zur Tatzeit etwas im Bereich zwischen Kuhberg, Großflecken und Hauptbahnhof beobachten konnten.

Wer kann Angaben zum Täter machen? Wer konnte die Sachbeschädigung an dem Dienstwagen beobachten? Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Neumünster unter Tel. 04321/9450 oder über die 110 entgegen.

