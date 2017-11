Gross Kummerfeld : Erst hinsetzen, dann mitfahren

vergrößern 1 von 1 Foto: Voiges 1 von 1

Gross Kummerfeld | Die Mitfahrbänke in der Gemeinde Groß Kummerfeld wurden jetzt offiziell eingeweiht. In großer, fröhlicher Runde trafen sich die Mitglieder des Seniorenbeirats, Gemeindevertreter sowie zahlreiche große und kleine Einwohner an der Bank an der Birkenallee, um mit einem Glas Sekt auf die neuen Mitfahrgelegenheiten anzustoßen. Die Idee zum Aufstellen der grünen Bänke, die in Groß Kummerfeld, Kleinkummerfeld, Kleinkummerfeld-Bahnhof und Willingrade nun die Treffpunkte für Einwohner kennzeichnen, die nach Neumünster, Trappenkamp oder Boostedt mitgenommen werden möchten, hatte der Seniorenbeirat der Gemeinde vorgeschlagen (der Courier berichtete). Die erste „Rückfahrbank“ steht bei Famila im Störpark in Neumünster. „In Boostedt und Trappenkamp gibt es leider noch keine Haltepunkte für die Rückfahrt. Aber wir arbeiten daran“, berichtete die Vorsitzende des Seniorenbeirats, Anke Pawlik. Der Erfolg der Initiative hänge jetzt von den Kummerfeldern selbst ab. Denn das Angebot beruhe auf freiwilliger Nachbarschaftshilfe. „Doch in dieser Hinsicht ist mir in unserer Gemeinde nicht bange. Wir halten als Dorfgemeinschaft schon immer gut zusammen“, erklärte sie.