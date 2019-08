Bordesholm : Erst half er, jetzt sucht eine Frau ihn per Polizei

Bei der Entsorgung auf dem Recyclinghof am Neuen Haidberg fiel ein Tisch auf den Fuß der Frau.

von Susanne Otto

27. August 2019, 13:31 Uhr

Bordesholm | Schmerzende Verletzungen am Fuß erlitt am vergangenen Sonnabend, 24. August, um 11.30 Uhr eine 39-Jährige. Die Frau hatte den Recyclinghof am Neuen Haidberg aufgesucht, um einen alten Schreibtisch zu entladen.

Verletzung ist schwerer als gedacht

Ein etwa 50-jähriger Mann (schlank, dunkelblond, rotes T-Shirt) bot dazu seine Hilfe an. Das Möbelstück fiel auf den Boden und traf den Fuß der 39-Jährigen.

Erst zu Hause bemerkte die Frau die Schwere der Verletzung und sucht jetzt den Mann vom Recyclinghof, um Anzeige wegen Körperverletzung zu erstatten. Die Polizei in Bordesholm bittet den Mann, sich unter Tel. 0 43 22/ 96 100 zu melden.

