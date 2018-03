Neumünster : Erst Ende 2020 soll alles fertig sein

Die Kreuzung Boostedter Straße/Leinestraße / Hartwigswalder Straße wird nach derzeitigem Stand erst Ende 2020 zu einem Kreisel umgebaut sein.

von Christian Lipovsek

17. März 2018, 18:00 Uhr

Neumünster | Diesen Zeitplan nannte Diplom-Ingenieur Uwe Zebedies vom beauftragten Büro SBI aus Hamburg am Donnerstagabend im Bau- und Vergabeausschuss.

Die 2014 begonnenen Planungen hätten sich immer weiter nach hinten verschoben, weil immer neue Probleme und weitere Bauabschnitte dazugekommen seien, machte Zebedies deutlich. Die ursprünglich geschätzten Kosten von 600 000 Euro könnten damit vermutlich nicht mehr gehalten werden. Beiratsmitglied Karsten Schröder (SPD) fragte: „Sind wir noch beim Doppelten oder schon beim Dreifachen der Kosten?“ Das soll bis zum Sommer ermittelt werden.

Schwierigkeiten gibt es vor allem beim Grunderwerb. Ein Teil des geplanten Kreisels gehört der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (Bima), darunter auch der vordere Abschnitt der Hartwigswalder Straße, an der nun ein Radweg entstehen soll. Weitere Radwege sind nötig, da das Ortsschild im vergangenen Jahr versetzt wurde und die Kreuzung nun innerorts liegt. Zudem sind Abstimmungen mit dem Kreis Segeberg, dem Landesbetrieb für Straßenbau und Verkehr sowie diversen Behörden notwendig.

Die Bima gibt weiter vor, dass der Kreisel auch mit Panzern befahren werden muss, da in unmittelbarer Nähe der Truppenübungsplatz Boostedt liegt. Zebedies kündigte an, dass dafür entsprechende Vorkehrungen in der Mitte des Kreisels eingeplant sind.

Bei der Hartwigswalder Straße gab es noch eine Irritation. Zebedies erklärte, dass der vordere Teil gar nicht gewidmet sei. Als SPD-Ratsfrau Franka Dannheiser meinte, sie fahre dort doch ständig, antwortete Fachdienstleiter Ralf-Joseph Schnittker schmunzelnd: „Das dürfen Sie dann gar nicht.“