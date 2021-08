Fußball-Verbandsliga Nord-Ost : Ersatzgeschwächter TuS Nortorf verliert das Duell der Titelanwärter

Die Elf von Trainer Fabian Doege muss sich daheim Schleswig IF mit 1:2 geschlagen geben.

Nortorf | Das war der berühmte Satz mit X. Der hoch gehandelte Fußball-Verbandsligist TuS Nortorf ist mit einer Heimniederlage in die Spielzeit 2021/22 gestartet. Gegen die nicht minder ambitionierte Mannschaft von Schleswig IF gab es ein 1:2 (1:2). Feldspieler im Tor Den Start sowohl in die neue Saison als auch in das Spiel zweier Topfavoriten auf den Titel hat...

