Timmaspe : Ersatz in letzter Sekunde

Endlich ist ein Kiosk-Betreiber für das Freibad in Timmaspe gefunden worden.

von Susanne Otto

23. April 2018, 10:00 Uhr

Timmaspe | Aufatmen in Timmaspe: Nachdem der örtliche Sportverein offiziell die technische Leitung des Freibades übernommen hat, fand die Gemeinde kurz vor dem Saisonstart nun auch eine neue Betreiberin für den Kiosk.

Die Suche hat ein Ende. Als Friedrich „Fiete“ Buss, lange Zeit die „Seele“ des Freibades, im vergangenen Jahr seinen Ruhestand ankündigte, wurde intensiv nach einem Ersatz gesucht. Hatte sich Fiete doch nicht nur um den technischen Bereich und die Außenanlagen gekümmert, sondern ebenfalls um den Kiosk. Während sich durch die Zusammenarbeit mit dem Sportverein relativ schnell ein Nachfolger für die Technik fand, war aber scheinbar niemand bereit, den Kiosk zu übernehmen.

Erst als Bürgermeisterin Meike Derner zum zweiten Mal ein Stellenangebot veröffentlichte, kam Bewegung in die Sache. „Auf einmal hatten wir sogar gleich zwei Bewerbungen“, berichtete die Bürgermeisterin. Die Wahl fiel auf Helga Schoon, vielen bereits durch ihren Stubenladen am Birkenweg bekannt, den sie bis vor gut 15 Jahren betrieb. „Wir sind froh, dass wir rechtzeitig einen Ersatz gefunden haben“, sagte Meike Derner erleichtert. „Es kann weitergehen – und das ist das Wichtigste.“ Nachdem das Freibad am Wochenende geschrubbt worden ist, soll am Dienstag, 1. Mai, die Badesaison in Timmaspe eröffnet werden.