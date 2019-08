Aktion für Kinder : Ernten fürs perfekte Dinner in Boostedt

1122 Kinder nahmen an den Aktionen des Ferienpasses teil. Die Organisatoren sind sehr zufrieden.

von shz.de

11. August 2019, 13:31 Uhr

„Das perfekte Dinner“ stellten im Rahmen einer Ferienpass-Aktion 14 Kinder im Alter von acht bis elf Jahren auf die Beine. Unter der Leitung von Kirsten Fandrey durften sich die Kinder – zwei von ihnen aus der Erstaufnahmestelle – ausprobieren.

Dazu gehörte auch, dass die Zutaten zum Teil auf dem Bioland-Hof der Familie Prömel geerntet wurden. Als erstes ging es auf den Kartoffelacker. Dort hatte Waldemar Prömel schon mit dem Trecker vorgearbeitet und die Kinder konnten die geernteten Kartoffeln in einer großen Kiste sammeln. Danach durchquerten alle unter der Anleitung von Wibke Prömel das Gewächshaus. Hier durften sie reife Tomaten für die Gemüsespieße ernten, auch Kräuter wurden gepflückt.

Damit ging es in die grade eingeweihte Feldküche, die dem Hofladen angeschlossen ist. Dort wurde in vier Gruppen emsig geschnitten, Dip gerührt und Kräuterbutter hergestellt.

Auch bei der Herstellung des Brot- und Spätzleteigs wurden die Kinder beteiligt. Bjarne-Ole Ewert und Simon Krafft gefiel es am besten, die Cocktails zuzubereiten, mit denen gemeinsam angestoßen wurde. Danach wurde es still an der liebevoll gedeckten Tafel, die Kinder genossen ihr ,,Perfektes Dinner“. ,,Seit sieben Jahren mache ich diese Aktion, mit der gewonnen Routine bringt es sehr viel Spaß“, sagte Fandrey. Der Hauptverantwortliche für den Boostedter Ferienpass, Hartwig Puhlmann, resümierte: ,,Wir haben an 49 von 50 Tagen Veranstaltungen auf die Beine gestellt. Das ist viel Aufwand, aber es lohnt sich.“ Insgesamt waren 1122 Kinder in den Aktionen aktiv, davon 139 aus der Erstaufnahmestelle. Das sei mit über zwölf Prozent sehr beachtlich. Die Kinder seien so beseelt, wenn sie etwas außerhalb der Einrichtung machen könnten. ,,Mit unserem Netzwerk, der Erfahrung und einem guten Mix aus Bewährtem und neuen Aktionen wie Voltigieren oder das Waldabenteuer hat es sehr gut funktioniert.“ Alleine in der letzen Ferienwoche gab es elf Aktionen.