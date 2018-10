Mann erleidet mehrere Messerstiche : Erneut versuchtes Tötungsdelikt in Landesunterkunft Boostedt

Zwei Somalier geraten in einen Streit. Ein 20-Jähriger sticht in dessen Verlauf mehrmals auf einen 32-Jährigen ein.

von Gerrit Hencke

04. Oktober 2018, 09:55 Uhr

Boostedt | In der Landesunterkunft in Boostedt (Kreis Segeberg) ist es am Mittwochabend zu einem versuchten Tötungsdelikt gekommen. Ein 32-Jähriger habe mehrere Stichverletzungen erlitten und musste im Krankenhaus notoperiert werden, teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Erst vor gut zwei Wochen geriet die Landesunterkunft in Boostedt in die Schlagzeilen, als bei einem Informationsabend für Bürger eine blutige Beziehungstat auf Nachfrage nicht erwähnt wurde. Schleswig-Holsteins Innenminister Hans-Joachim Grote beteuerte daraufhin mehrfach, man habe die Tat eines Iraners keinesfalls der Öffentlichkeit verschweigen wollen.

Unmittelbar nach der Tat schleppte sich der Verletzte gegen 23.28 Uhr zur Polizeistation in der Landesunterkunft und wandte sich hilfesuchend an die Beamten. Diese leiteten neben der sofortigen Erstversorgung des Geschädigten eine Alarmierung weiterer Kräfte zur Fahndung nach dem Täter ein. Ebenfalls wurde ein Rettungswagen gerufen.

Nach intensiven Fahndungsmaßnahmen konnten hinzugezogene Polizeibeamte einen Tatverdächtigen gegen 0.30 Uhr in seiner Wohnung festnehmen. Der 20-Jährige aus Somalia ist als Bewohner der Unterkunft gemeldet.

Nach bisherigen Erkenntnissen gerieten die beiden Männer im Bereich vor ihrem Wohnhaus in einen Streit, in dessen Verlauf der 20-Jährige mehrfach auf den Geschädigten, ebenfalls somalischer Staatsbürger, einstach. Die genauen Hintergründe des eskalierenden Streits sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Der Festgenommene befindet sich im polizeilichen Gewahrsam. Derzeit bereiten die Ermittler die Vorführung vor einen Haftrichter für den heutigen Tag vor.

