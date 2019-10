Glasscherben am Ufer des Einfelder Sees : Erika Sigsworth warnt vor Gefahren für Fuß und Pfote

Die Gartenstäderin sammelte viele Scherben. Die Stadt Neumünster ist aktiv, appelliert aber auch an die Bürger.

von Gabriele Vaquette

08. Oktober 2019, 16:32 Uhr

Regelmäßig geht Erika Sigsworth (78) mit ihrem Border Collie Rike (4) am Einfelder See spazieren – und sie ist nicht die einzige, die sich angesichts der vielen Glasscherben am Ufer und im Wasser Sorgen macht. „Ich habe einfach mal gesammelt, da sind auch Flaschenböden und richtig gefährliche Sachen dabei“, zeigt sie einen Karton voller Splitter und Glasstücke, den sie am Ufer und im Flachwasserbereich fand. Gerade die Strandallee zwischen Ruder-, Segel- und Kanu-Club werde von vielen Gassigehern, aber auch Kindern und Surfern frequentiert.

Bei der Stadt ist das Problem hinlänglich bekannt. „Der See ist für Neumünster ein besonderer Ort für die Naherholung und wird viel genutzt“, sagt Michael Muszeika von der Abteilung Grünflächen und zuständig für die Wanderwege. Und nicht alle Seebesucher zeigten sich umweltbewusst. Von einer Spezialfirma wurde das Ufer des Sees schon einmal gereinigt, der Schlick aufgesaugt und gefiltert – das sei allerdings nicht preiswert und wohl auch nicht jährlich zu leisten. Er lobt das Team des Technischen Betriebszentrums (TBZ): „Es ist toll, was die dort leisten.“ Das bestätigt der stellvertretende TBZ-Leiter Holger Fockenga: „Unsere Kolonnen sind zwar nicht täglich, aber regelmäßig vor Ort, gerade nach den Wochenenden, wenn dort gefeiert wurde. Wir kennen das Problem und können nicht verhindern, dass die Leute Flaschen in die Gegend werfen. Aber wir können appellieren, die Umwelt zu schonen, es gibt genügend Müllbehälter. Wenn jeder seinen Kram wegräumt, wird es für alle leichter.“