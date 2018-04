Vicelinkirche Neumünster : Ergreifend für alle

Die Johannespassion forderte Sänger, Musiker und 250 Zuhörer.

von Dörte Dorfer

03. April 2018, 08:00 Uhr

Neumünster | Berührt, betroffen, begeistert – so verließen die Zuhörer die hochemotionale Aufführung der Johannispassion von Johann Sebastian Bach am Karfreitag in der Vicelinkirche. Bachchor und Solisten hatten das Publikum gefangen genommen.

Die Johannispassion ist eine der ergreifendsten Kompositionen zur Passion überhaupt und Bachs erstes großes, nahezu abendfüllendes oratorisches Werk, voller Dramatik und mit einer ganz anderen Aussage als die Matthäuspassion. Die Beschreibung von Massenhysterien, die sich über alle Regeln des Verstandes hinwegsetzen, wird von Bach in diesem Werk thematisiert und bedeutet sowohl für die Darsteller als auch für die Zuhörer eine Herausforderung.

Der Zuhörer wird hin- und hergerissen zwischen den Stimmungen, die entsprechend intoniert werden müssen. Im Gegensatz zur Oper fehlt den Sängern der Aktionsradius des Schauspiels, sie müssen das ganze Spektrum mit ihrer Stimme abbilden.

Unter der Gesamtleitung von Kantor Dr. Karsten Lüdtke präsentierten der Bach-Chor und die Solisten eine ergreifende Aufführung dieses anspruchsvollen Werkes. In wochenlangen Proben ist es dem Kantor gelungen, den Chor auf das Werk einzustellen und einen Kompromiss der verschiedenen Fassungen, die Bach zu jeder der insgesamt vier Aufführungen geschrieben hat, zu finden.

„Dieses Werk ist schon eine Herausforderung, auch körperlich“, bestätigte Christian Körner, Tenor im Bach-Chor Neumünster. Seit kurz nach Weihnachten probte der Chor für die Aufführung, die ungefähr alle vier Jahre einmal stattfindet. Das Zusammenspiel des Chores mit den Solisten Nadine Balbeisi (Sopran), Christine Wehler (Alt), Daniel Jenz (Tenor), Christian Palberg und Joachim Höchbauer (Bass) und dem Kölner Barockorchester Accademia filarmonia und seiner Konzertmeisterin Gabriele Nußberger bot eine ergreifende Aufführung des Werkes. Die rund 250 Zuhörer honorierten diese Leistung mit einem lang anhaltenden Applaus.