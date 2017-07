Neuer Kalender : Erben-Bilder begleiten durch das Jahr

vergrößern 1 von 3 Foto: Walter Erben / Sammlung Monika Krebs 1 von 3

Neumünster | Die Auswahl fiel ihnen nicht leicht: Aus mehreren hundert Fotos haben die Journalistin und Fotografin Monika Krebs und ihr Lebensgefährte Carsten Rathje einen Kalender mit Schwarz-Weiß-Fotografien zusammenstellt. Die Bilder stammen aus dem Nachlass von Walter Erben, der viele Jahre für den Courier, Agenturen und Magazine gearbeitet hat. Die meisten Fotos wurden noch nie veröffentlicht.

„Wir haben stundenlang Bilder betrachtet und natürlich auch viel diskutiert, welche Fotos wir auswählen. Wie alle Menschen haben auch wir einen unterschiedlichen Geschmack“, sagt Monika Krebs, die den Nachlass von Walter Erben verwaltet.

Zu sehen sind Bilder aus den 1950er-, 1960er- und 1970er-Jahren – und hinter jedem verbirgt sich eine individuelle Geschichte. „Besonders Jüngere dürften beim April-Bild darüber staunen, dass Karstadt auf seinem Gebäude an der Ecke Christianstraße/Kuhberg viele Jahre ein Parkdeck hatte. Und wer weiß schon noch, dass der Teich an einem Sommerwochenende im Jahr 1978 den Optimisten des Segelclubs als Segelrevier mitten in der Stadt diente?“, sagt Monika Krebs. Weitere Bilder zeigen unter anderem den Einfelder See, den Großflecken sowie die Lütjenstraße.

Der Kalender für das Jahr 2018 im Format 45x30 Zentimeter ist ab sofort im örtlichen Buchhandel und im Museum Tuch + Technik am Kleinflecken erhältlich. Er ist in einer Auflage von 300 Stück im Verlag C. Rathje erschienen und kostet 19,80 Euro.

von Sonja Kröger

erstellt am 30.Jul.2017 | 08:30 Uhr