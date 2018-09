Tierarzt gefunden : Er ist der neue Vize im Tierpark Neumünster

Seit 15. August ist Tierarzt Jannis Göttling stellvertretender Zoo-Chef. Seine Apotheke muss noch angeschafft werden.

von Gunda Meyer

12. September 2018, 16:42 Uhr

Der Tierpark Neumünster hat mit Jannis Göttling nach acht Jahren jetzt wieder einen eigenen Tierarzt. Der 31–Jährige ist außerdem der neue stellvertretende Zoo-Leiter.

„Wir stellen den Tierpark komplett strukturell auf neue Füße“, erklärt Zoodirektorin Verena Kaspari. Seitdem Verwaltungschefin Viola Effenberger im vergangenen Jahr gekündigt hatte, ist Kaspari alleinige Leiterin. „Ich möchte die Entwicklung weiter vorantreiben. Wir müssen deshalb die Aufgaben besser verteilen“, erklärt sie. Dazu wurde eine mittlere Management-Ebene eingeführt, die aus drei Abteilungen besteht: Verwaltung (geleitet von Kai Böhndel) , Gartenbau und Handwerk (Moritz Kruse) sowie Tierpflege. „Diesen Bereich wollte ich bewusst mit einem Zootierarzt besetzen“, so Kaspari.

Nach dem Weggang von Nadine Westphal im jahr 2010 wurden die Tiere von drei externen Tierärzten betreut. „Manchmal ist es schwierig, in einem Notfall einen Veterinär sofort zu bekommen“, so die Zoo-Chefin. Die drei externen sollen aber weiterhin eingesetzt werden. „Wir warten noch auf unsere Apotheke, und die drei anderen Ärzte fordern wir vertretungsweise und in Urlaubszeiten weiterhin an“, so Kaspari.

Für den gebürtigen Braunschweiger war schon früh klar, dass er entweder Biologe oder Tierarzt werden möchte. In Wien und Zürich hat er dann Tiermedizin studiert und anschließend zweieinhalb Jahre als Tierarzt-Assistenz im Zoo in Landau (Pfalz) gearbeitet.

Er versorgt alle Tiere im Park von der Schlange bis zum Eisbären. Besonders am Herzen liegen ihm die Berberaffen. „Das sind spannende Tiere, ich habe sie in Marokko in freier Wildbahn erlebt, als ich bei einem Projekt vor Ort mitgeholfen habe“, sagt Göttling.

Der neue Tierarzt arbeitet zunächst auf halber Stelle, weil er parallel seine Doktorarbeit schreiben muss.

Anschließend soll er dann auf eine volle Stelle gehen. „Ich habe mich erst einmal eingearbeitet, Team, Tiere und Abläufe kennengelernt.“, so Jannis Göttling.

Acht Gesellen und sieben Auszubildende arbeiten in seinem Team. Der Raum für die Medikamente und einige Behandlungen wird derzeit noch hergerichtet. „Die meisten Tiere werden aber ohnehin im Gehege direkt versorgt“, so Göttling.

Außerdem wird sich der Tierarzt gemeinsam mit Kaspari um die internationalen Transporte von Tieren kümmern. „Das ist sehr viel Papierkram“, so die Direktorin. Der Zoo ist Mitglied im europäischen Zooverband EAZA und ist in 14 Zuchtbüchern erfasst. „In einer Datenbank werden die Nachzuchten dokumentiert. Andere Zoos, die auf der Suche nach einer bestimmten Art sind, können dann weltweit schauen“, so Kaspari. Dadurch werde die Genetik gut durchmischt.