Schultheater-Festival : Entzückende Bitte um Weltfrieden

vergrößern 1 von 2 Foto: Vaquette 1 von 2

Neumünster | In Zeiten, in denen an fast jedem Tag Schreckensnachrichten von Terror und Attentaten die Medien beherrschen, wäre das doch ein Traum: Ein Zauberer erscheint und befiehlt allen Menschen, in Frieden miteinander zu leben. Genau das passierte gestern auf der Bühne des Theaters in der Stadthalle: Fast 100 Vicelinschüler präsentierten 350 Zuschauern beim Schultheaterfestival das Musical „Frieden auf dieser Welt“ und verwandelten sich mit viel Spielfreude, fröhlichen Liedern und temperamentvoller Handlung in die „Kinder von Girouan“.

Die jungen Akteure hatten ihre Fans mitgebracht: Jubelrufe und Winke-Winke von Mitschülern und Eltern empfingen die Zweit-, Dritt- und Viertklässler und die Musical-AG im Alter von 8 bis 12 Jahren. Sichtlich aufgeregt hüpften die Schüler auf die Bühne und erzählten entzückend die zeitlose Geschichte. Kinder in einem kleinen Dorf stellen fest, dass die Erwachsenen sich um nichts mehr kümmern; das einst schöne Dorf verkommt. Ein Zauberer erscheint („Ich lasse den Ruf nach Frieden ertönen“) und versetzt mit einem blauen Strahl alle Erwachsenen in einen tiefen Schlaf. Mit viel Mimik, witzigen Gesten und stürmisch gesungenen Liedern übernehmen die Kinder das Regime.

Echte Ohrwürmer waren „Alle Kinder dieser Welt haben ein Recht auf Liebe, die sie erhält“ und „Wir sind die Kinder von Girouan“. Aber auch das Anti-Alkohol-Lied, bei der betrunkene Enten und Hunde bei der Vernichtung der Weinflaschen auftraten, war ein Renner bei den Kindern: „Alkohol, Alkohol, dass dich doch der Teufel hol’.“ Die Kinder backten Brot, räumten das Dorf auf, fütterten das Vieh und zogen das Fazit: „Wir waren ein tolles Team, wir haben erkannt, wie wichtig es ist, Freunde zu haben“ – eine Erkenntnis, die auch für die realen Beziehungen an der Schule im Vicelinviertel gilt.

Musikalisch begleitet wurden die „Kinder von Girouan“ vom Komponisten selbst: Hans-Georg Wolos spielte Klavier, seine Frau Brigitta, die das Stück – unterstützt von vielen Helfern – einstudiert hatte, wirbelte am Schlagzeug, Tochter Lena-Catharina am Keyboard. Besonders schöne Akzente setzte Lara Umland an der Querflöte. Hans-Georg Wolos hatte das Musical vor 36 Jahren an der Realschule Einfeld komponiert, als er dort Musiklehrer war. Den Text schrieb Margarete Johannsen nach dem französischen Kinderbuch „Der blaue Strahl“; die Kurzversion stammt von der Lehrerin Karin Liss.

Am Ende erwachten die Erwachsenen, es herrschte Frieden. Riesenjubel brach aus: Alle Zuschauer, ob klein oder groß, applaudierten stehend, trampelten mit den Füßen, es setzte Begeisterungs-Pfiffe. „Vielen Dank, dass Ihr uns eine Stunde verzaubert habt. Frieden fängt im Kleinen an“, dankte Schulleiter Martin Schiller allen Akteuren. „Richtig toll, klasse gemacht. Ich musste weinen. Gerade diese Botschaft aus Kindermund ist etwas Besonderes. Meine Tochter Lilli spielte die Lehrerin“, sagte Mutter Silke Blendzki (35) aus dem Vicelinviertel ergriffen.

von Gabriele Vaquette

erstellt am 21.Jun.2017 | 08:00 Uhr