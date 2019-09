Benefiz-Turnier : Engagiertes Kicken für den TS Einfeld

Rund 500 junge Fußballer aus 48 Mannschaften spielten zugunsten der gebeutelten Sportler aus Neumünsters Norden.

von Jens Bluhm

23. September 2019, 11:58 Uhr

So macht Fußball noch mehr Spaß: Fast 500 junge Kicker aus 48 Jugendmannschaften spielten am Sonnabend ein spannendes Benefiz-Turnier zugunsten der gebeutelten Sportkameraden vom TS Einfeld.

Bei einem Großbrand am 3. September hatte der Verein sein komplettes Vereinsheim am Roschdohler Weg verloren. Mit dem Reinerlös aus dem Turnier wollen die Sportler den Wiederaufbau des Heims unterstützen.

Tim Osterkamp vom Organisationsteam des einladenden TSV Gadeland bedankte sich sowohl bei den zahlreichen Sponsoren, die das Turnier mit einer großen Tombola unterstützten, als auch bei den jungen Aktiven, die das Benefiz-Turnier durch ihren Einsatz zu einer „großartigen Sache“ gemacht hätten. Insgesamt kamen bei dem Benefiz-Turnier über 7500 Euro für den Wiederaufbau zusammen.

Auch sportlich hatten sich 48 Jugendmannschaften, die aus Neumünster, dem Umland, aber auch dem ganzen Land nach Gadeland angereist waren, ordentlich ins Zeug gelegt. Allein 15 Teams aus der G- und F-Jugend lieferten sich am Vormittag spannende Duelle auf dem Rasen. In der G-Jugend (Jahrgang 2013 und jünger) behielt der PSV Neumünster die Nase vorn. In der F-Jugend (Jg. 2011/12) setzte sich der SSC Phönix Kisdorf im Endspiel gegen den TuS Nortorf durch. Bei der E-Jugend (Jg. 2009/10) konnte sich am Nachmittag der VfR Neumünster als Sieger vor dem TSV Bordesholm behaupten. TuS Nortorf III sicherte sich den dritten Platz. Eine Mädchenauswahl vom Kreisfußballverband Holstein bekam von den bis zu 800 anfeuernden Zuschauern viel Unterstützung, konnte sich aber nicht durchsetzen.

In der D-Jugend (Jg. 2007/08) ging der TuS Nortorf im Endspiel als Sieger vom Platz.