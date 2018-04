Neumünster : Energie sparen – Kultur genießen

Das Energie-Effizienzzentrum startet ihr neues Jahresprogramm. Erster Termin ist eine Lesung von Krimiautor Hannes Nygaard und Infos zum Passivhaus

von Jens Bluhm

25. April 2018, 00:00 Uhr

„Kultur trifft Energie“: Das Schleswig-Holstein Energieeffizienz-Zentrum (SHeff-Z) an den Holstenhallen setzt seinen erfolgreichen Veranstaltungsmix aus Kultur und Verbraucherinformation fort. Eingebettet in vier Thementage mit Sonderausstellung und kurzweiligen Fachvorträgen laden die Initiatoren zur Lesestunde – und erstmals auch zu Live-Musik in ihr Passivhaus ein.

Die Auftaktveranstaltung ist für den 27./28. April geplant. Verbraucher können sich tagsüber über das Thema „Dämmung der Außenwand“ informieren. Nach dem fachlichen Teil klingt der Freitag mit einer spannenden Lesung aus. Der Nordstrander Autor Hannes Nygaard wird ab 19 Uhr inmitten der Energieausstellung Platz nehmen und aus seinem gerade erschienenem Husum-Krimi „Hoch am Wind“ lesen. In der Pause ist eine Signierstunde geplant.

Am 15./16. Juni geht es im Infoteil um „Schimmelvermeidung mit Hilfe von Lüftungsanlagen“. Den kulturellen Part gestaltet die Schriftstellerin Ines Barber mit einer abendlichen Lesung am 15. Juni.

Bei den Thementagen am 29./30. Juni werden „Innovative Heizsysteme“, ihre ökologischen und wirtschaftlichen Vorzüge in allen Facetten vorgestellt. Das Duo Lioba Suchomel (Gesang) und Karl Röß (Klavier) sorgt für einen kurzweiligen musikalischen Tagesabschluss am 29. Juni.

Um „Haus- und Umfeldbegrünung zur Verbesserung des Wohnklimas“ geht es schließlich am 27./28. Juli. Stefan Back (Klarinette) und Arne Gloe (Akkordeon) setzten bei ihrem Auftritt am 27. Juli musikalische Akzente.

Die Thementage im SHeff-Z an der Justus-von-Liebig-Straße (auf dem Holstenhallen-Gelände) finden jeweils freitags von 14 bis 18 Uhr und sonnabends von 10 bis 14 Uhr statt. Weitere Infos zu Ausstellern und Fachvorträgen gibt es auch unter www.sheff-z.de. Lesung oder Konzert beginnen jeweils um 19 Uhr.

Der Besuch der Thementage im SHeff-Z ist kostenfrei und ohne Anmeldung möglich. Angesichts der begrenzten Sitzplätze im Passivhaus bitten die Veranstalter für Lesung oder Konzert aber um Anmeldungen unter Tel. 6 02 29 82.