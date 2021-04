Hein Tüt sagt Guten Morgen" : Endlose Warterei

Hein Tüts Nachbar wartet seit Wochen auf ein neues Paar Schuhe. Bald nimmt er die Sache in die eigene Hand.

Neumünster | Man kennt das ja: Jeden Frühling offenbart der Blick in die eigene Garderobe klaffende Lücken. Während Jeans bei Minusgraden wie auch im Frühling eine gute Figur machen, sieht es bei anderen Kleidungsstücken oftmals nicht so rosig aus. Heins Nachbar kennt dieses Problem. Kaum kitzelten ihn die ersten Sonnenstrahlen an der Nase, wurde er seiner Winters...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.