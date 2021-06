Handball-Oberliga HH/SH : Endlich wieder Training: SG Wift Neumünster sogar an der Alster unterwegs

Die Schützlinge von Kevin Ehrenberg sind in Zehnergruppen unterwegs. Die ersten beiden Zugänge stehen fest.

Neumünster | Die Oberliga-Handballer der SG Wift sind in den Trainingsbetrieb zurückgekehrt – vorerst noch in zwei Gruppen. Die Schützlinge von Trainer Kevin Ehrenberg haben ihren Re-Start zunächst mit Laufarbeit in Hamburg und Bordesholm gestaltet. „Das spart Fahrkosten“, schmunzelte der Coach. Zwei neue Schlussmänner Mit den Torhütern Christoph Kumnick und Kay Kr...

