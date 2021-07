Leichtathletik : Emily Scherf von der LG Neumünster auf Platz 1 in Deutschland

Das Talent schafft es im Kugelstoßen seiner Altersklasse an die Spitze der Bestenliste.

Berlin | Die jungen Leichtathleten der LG Neumünster mischen weiter sehr ordentlich mit. Bei den norddeutschen Meisterschaften U 20 und U 16 in Berlin-Lichterfelde gab es jetzt einige nennenswerte Leistungen. So steigerte sich Emily Scherf (U 16) im Kugelstoßen auf 13,06 m, was ihr prompt Platz 1 sowohl im Wettkampf als auch in der W 14-Bestenliste des Deutsche...

