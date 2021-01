Die beliebtesten Namen 2020 : Emilia und Liam sind in Neumünster an der Spitze

Bei der Namensgebung ihrer Kinder folgen frisch gebackene Eltern 2020 nicht jedem Trend. „Corona“ ist völlig out.

von Dörte Moritzen

06. Januar 2021, 16:41 Uhr

Wenn es um die Namen des Nachwuchses geht, halten sich in Neumünster die Eltern kleiner Mädchen an den Landestrend. Emilia war auch hier im Jahr 2020 der beliebteste erste Vorname. 13 Mal wurde er vergeben. Das geht aus der Statistik der Stadt hervor. Bundesweit war Emilia an zweiter Stelle.

Eltern von Jungen hingegen gehen an der Schwale eigene Wege. Sie entscheiden sich am häufigsten für Liam und Milan. Beide Vornamen wurden jeweils zehn Mal ausgesucht und spielen auf Landes- und Bundesebene keine große Rolle. Spitzenreiter ist schleswig-holstein-weit Ben. Der wiederum taucht in der Beliebtheitsskala in Neumünster erst an zweiter Stelle auf. Acht Kinder erhielten ihn hier als ersten Vornamen.

Den zweiten Platz bei den Mädchen machte in Neumünster diesmal Emma mit zehn Eintragungen beim Standesamt in den vergangenen zwölf Monaten. Damit konnte dieser Name einen Platz gutmachen – 2019 hatte Emma noch an dritter Stelle gestanden. Auf dem dritten Rang sind hingegen jetzt Ida und Mila – die Spitzenreiterin von 2019 – mit jeweils neun Erstnamen. Bei den Jungs teilen sich der Vorjahressieger Elias sowie Finn und Noah diese Position mit jeweils sieben Nennungen. Insgesamt wurden in Neumünster 979 Kinder bis zum 27. Dezember 2020 im Standesamt in die Stammbücher eingetragen. 572 von ihnen erhielten einen Vornamen, 377 Mädchen und Jungen bekamen zwei Namen mit auf ihren Lebensweg. 27 Mal wählten die Eltern drei Namen aus. In drei Fällen wurden gar vier Namen vergeben.

Bei den Zweitnamen machten bei den Mädchen Sophie (13), Marie (10), Luisa und Maria (jeweils 5) das Rennen in der Beliebtheitsskala. Bei den Jungs lagen Joel (11), Elias und Paul (jeweils 5) und Henry und Luca (jeweils 4) als zweite Vornamen vorne.

Weit abgeschlagen landete 2020 bei den Mädchen ein Senkrechtstarter aus dem Vorjahr. Hatten es 2019 sechs Gretas bei den ersten Vornamen noch auf Rang 4 geschafft, spielte die schwedische Umweltaktivistin diesmal dort keine Rolle mehr. Lediglich zwei Babys bekamen ihren Namen in Neumünster als Zusatz. Noch weniger Chancen im Jahr der Pandemie hatte bei den Eltern kleiner Mädchen der Name Corona – auch wenn die Bedeutung „die Gekrönte“ eigentlich ganz hübsch ist: Er taucht in der Statistik überhaupt nicht auf.